به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از هدف قراردادن ۲۹ جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی طی روز جاری در مناطق توأم، جبالیا، بیت لاهیا و زیتون واقع در نوار غزه خبر داد.
علاوه بر این گردانهای قسام بیان کرد که در جریان حمله به دو نفربر، یک تانک و پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی که در یک مدرسه نزدیک بیمارستان رنتیسی سنگر گرفته بودند چندین نظامی صهیونیست را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است.
همچنین مبارزان قسام موفق شدند محل حضور تعداد زیادی از نظامیان اشغالگر را با دو راکت «تی بی جی» ضدسنگر و ضدنفر هدف قرار بدهند و با ورود به این محل نظامیانی که در این مکان باقی مانده بودند را به هلاکت رسانده یا زخمی کنند.
حملات موشکی گردانهای قسام به مواضع و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نیز همچنان ادامه دارد. مبارزان قسام، نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محور جنوب غزه موشکباران کردند. علاوه بر این گردانهای قسام پایگاه نظامی تسیلم ارتش رژیم صهیونیستی را نیز با موشک هدف قرار داد.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «بیاره مرتجی» واقع در شهرک زیتون غزه با خمپاره سنگین هدف قرار داده و این خمپارهها به طور مستقیم به اهداف برخورد کردهاند.
همچنین استحکامات ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف منطقه تفریحی نور و منطقه جحرالدیک نیز از سوی گردانهای قدس با خمپاره هدف قرار داده شد.
