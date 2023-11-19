به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، درگیری میان حزب‌الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در مرز میان لبنان و اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که موضع صهیونیستی العباد را با موشک هدایت‌شونده هدف قرار داده و تجهیزات فنی آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار داده است.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان بیان کرد که تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را نزدیک مواضع المرج و رامیم و در اطراف موضع نظامی هونین هدف قرار داده است.

همچنین بر اساس بیانیه حزب‌الله مبارزان مقاومت پادگان «یفتاح» را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده‌اند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد که مواضع صهیونیستی المالکیه، الضهیره، رویسات و بیاض بلیدا از سمت لبنان هدف قرار گرفته است.

پایگاه‌های خبری عبری زبان نیز اعلام کردند که به دلیل وقوع یک حادثه امنیتی در منطقه اشغالی شتولا و بیم نفوذ به منطقه اشغالی المطله از ورود به این منطقه ممانعت به عمل آمده است.

خبرنگار المنار اعلام کرد که شهرک محیبیب از سمت موضع صهیونیستی بیاض بلیدا هدف قرار گرفته است.

علاوه بر این خانه شهردار الجبین واقع در جنوب لبنان نیز توسط جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.

خبرنگار المنار گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های عیترون، بلیدا، محیبیب و میس الجبل در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده است.

پیش از این رخ‌دادها نیز خبرنگار المیادین ازانجام ۱۰ عملیات علیه مواضع و مراکز تجمع اشغالگران صهیونیست از جنوب لبنان خبر داده بود.