افزایش تعداد شهدای غزه به بیش از ۱۳ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه اعلام کرد که در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون بیش از ۱۳۰۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدهاند که در این میان، نام بیش از ۵۵۰۰ کودک و ۳۵۰۰ زن به چشم میخورد.
این نهاد دولتی اعلام کرد: بر اثر بمباران نوار غزه توسط اشغالگران تاکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر دیگر از جمله ۴۰۰۰ زن و کودک نیز ناپدید شدهاند. تعداد شهدای پزشک نیز به ۲۰۱ و تعداد شهدای نیروهای امدادی به ۲۲ نفر رسیده است.
دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه بیان کرد: مسئولیت جنایتهای پیاپی در نوار غزه را متوجه اشغالگران و جامعه بیالملل میدانیم. بمباران غزه از سوی اشغالگران به تخریب ۹۷ ساختمان دولتی، تخریب کلی ۸۳ مسجد و آسیبدیدن ۱۶۶ مسجد انجامیده است. همچنین اشغالگران ۳ کلیسا را در غزه بمباران کردهاند.
این نهاد فلسطینی تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه تاکنون ۱۳۳۰ مورد جنایت را مرتکب شده است.
دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه اعلام کرد: دهها خودرو آمبولانس به دلیل پایانیافتن سوخت از روند خدمترسانی خارج شدهاند. ما خواهان گشایش گذرگاه رفح برای انتقال سوخت به بیمارستانها هستیم.
این نهاد دولتی تاکید کرد: ما مسئولیت تبدیل بیمارستان شفا به گورستان جمعی را متوجه اشغالگران و جامعه بینالملل میدانیم.
نظر شما