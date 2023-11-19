شاعر بوشهری در جشنواره ملی لالایی شایسته تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاعر کارگاه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جشنواره قریب به ۲۰۰ اثر از ۲۰ استان کشور شرکت کردند و هیأت داوران این رویداد غلامرضا بکتاش، محسن رضوانی، کمال شفیعی و حسنا افشاری تشکیل می‌دادند که خدا را شکر توانستم در این جشنواره شایسته تقدیر شوم.

مریم شیخیونی در رابطه با موضوع شعر خود در جشنواره ملی لالایی افزود: همنوایی و همسرایی با ناله‌ها و اشک‌های جان سوز مادرانی که در غم از دست دادن کودکان شهیدشان همچنان چون کوه استوار و چون نخل سرافراز و ریشه در خاک ایستاده‌اند و مقاومت را در گوش کوچه‌هایشان زمزمه می‌کنند موضوع شعر بود.

مریم شیخیوی شاعر فعال کارگاه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر در زمینه سرودن سپید فعالیت دارد.

وی در جشنواره شهید شاخص استان بوشهر «سردار محمد جعفر سعیدی» و سوگواره عاشورایی نشان حائز رتبه شد.