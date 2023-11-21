ایران یکی از شرکای کلیدی WHO در حوزه سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران، در مراسم همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشگاه نروژ، با بیان اینکه سلامت حوزهای است که روابط کشورها را به یکدیگر نزدیک تر میکند، افزود: پاندمی کرونا یکی از مصادیق بارز این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکای کلیدی در حوزه سلامت جهانی است، خاطرنشان کرد: ایران در حوزه سلامت ابتکارات فراوانی دارد که میتواند این کشور را هم تراز کشورهای توسعه یافته قرار دهد.
نماینده سازمان جهانی بهداشت، از مهاجرت بیش از پنج میلیون پناهجو به ایران خبر داد و افزود: سیستم بهداشتی درمانی ایران ارائه خدمت به پناهندگان را در دستور کار دارد و در این میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یکی از مراکز علمی معتبر و پیشرو، ارائه بیشترین خدمات سلامت محور را در دستور کار دارد.
وی در ادامه از تلاشهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم و کشورهای همجوار قدردانی کرد و گفت: بیتردید سلامت عمومی و همکاری علمی بین کشورها فراتر از موضوعات قومیت، نژاد و مذهب است و این مسئولیت بر دوش مدیران ارشد در کشور است.
جعفر حسین ضمن تاکید بر نقش حیاتی همکاریهای بینالمللی، به ویژه در شرایط تحریم، بر اهمیت تحقیقات مشترک در تقویت ظرفیتها و انتقال دانش میان کشورها و مؤسسات دانشگاهی تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان جهانی بهداشت از طریق برگزاری دورههای آموزشی در سطح کشور در زمینه استفاده از تجهیزات اهدایی و ارائه مشاوره فنی در اجرای پروژههای تحقیقاتی به حمایت خود ادامه خواهد داد.
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