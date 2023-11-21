جزیره هرمز در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات جزیره هرمز با محوریت مسائل فرهنگی و اجتماعی جزیره، با اشاره به اهمیت هرمز، عنوان کرد: هرمز به عنوان نماد مقاومت در کشور شناخته می شود. جزیره هرمز در دوران دفاع مقدس بیشترین شهید را در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی متناسب با جمعیت خود تقدیم انقلاب کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: حفظ روحیه انقلابی، دینی و اعتقادی مردم جزیره هرمز از اهمیت بسزایی برخوردار است و این روحیه نباید خدشه دار شود.

وی با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به جزیره هرمز، تصریح کرد: مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین نگاه ویژه ای به جزیره هرمز و رفع مشکلات مردم ساکن در این جزیره و تسریع در روند توسعه آن دارند.

کامرانی اظهار داشت: با توجه به توصیه های اکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر توجه ویژه به جزیره هرمز استاندار استان کارگروه ویژه ای را در اداره کل هماهنگی توسعه امور جزایر متولی پیگیری مسائل جزیره هرمز نموده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: با دستورات و پیگیری های استاندار استان اقدامات مناسبی در راستای رفع مشکلات مردم ساکن در جزیره هرمز در دستور کار قرار گرفته که نیازمند استمرار است.

وی گفت: توسعه فعالیت های سالم گردشگری زمینه رونق فعالیت های اقتصادی در جزیره گردیده که ضروری است زیرساخت های گردشگری جزیره متناسب با روند افزایشی حضور گردشگران با جذب سرمایه گذاری و پیوست فرهنگی تقویت شود.

کامرانی تصریح کرد: سازماندهی و شناسنامه دار شدن تورهای گردشگری به مقصد هرمز با هدف جلوگیری از بروز هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با تاکید بر حضور ملموس دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در هرمز، افزود: دستگاه های اجرایی متولی در حوزه فرهنگی و اجتماعی ضروری است اقدامات فرهنگی و اجتماعی ملموس تری جهت تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی در این جزیره و بهره مندی مردم و گردشگران از برنامه های فاخر در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: برگزاری رویدادهای ملی و منطقه ای فاخر در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی به میزبانی جزیره هرمز برنامه ریزی شود.