۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی اصفهان:

هوای اصفهان تا ۶ درجه سرد می‌شود/ ورود موج بارشی جدید از ۲ آذر

هوای اصفهان تا ۶ درجه سرد می‌شود/ ورود موج بارشی جدید از ۲ آذر

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای کمینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین چهار تا ۶ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه کمینه دمای ۱۳ شهر استان بامداد فردا به زیر صفر درجه خواهد رسید، افزود: بوئین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین منطقه اصفهان است.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین به بارندگی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز در مناطق مختلف استان اشاره و خاطرنشان کرد: بیشترین میانگین بارشی از ایستگاه فریدون‌شهر با ۳۴.۵ میلیمتر، بوئین میاندشت با ۲۸ میلیمتر، خوانسار ۲۶ میلیمتر، گلپایگان ۲۳ میلیمتر، سمیرم و داران ۲۰ میلیمتر، چادگان ۱۲.۵ میلیمتر، نطنز ۱۱ میلیمتر و ایستگاه باران سنجی شهر اصفهان ۶ میلیمتر بوده است.

آقایی افزود: از امروز با خروج سامانه ناپایدار از استان آسمان بیشتر مناطق به صورت صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی فردا جوی پایدار در سطح استان حاکم می‌شود و احتمال غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی و کلان‌شهر اصفهان وجود دارد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: روزهای پنج شنبه و جمعه (دوم و سوم آذر) با گذر موج ضعیف، در سطح استان افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی مناطق غربی و شمالی پیش بینی می‌شود.

    • مصطفی حسن پور IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      خیلی خوب ومرتب برنامه های هواشناسی را نوشته اید سپاس فراوان از زحمات شما

