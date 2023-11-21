آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین چهار تا ۶ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به یک درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه کمینه دمای ۱۳ شهر استان بامداد فردا به زیر صفر درجه خواهد رسید، افزود: بوئین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین منطقه اصفهان است.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین به بارندگی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز در مناطق مختلف استان اشاره و خاطرنشان کرد: بیشترین میانگین بارشی از ایستگاه فریدون‌شهر با ۳۴.۵ میلیمتر، بوئین میاندشت با ۲۸ میلیمتر، خوانسار ۲۶ میلیمتر، گلپایگان ۲۳ میلیمتر، سمیرم و داران ۲۰ میلیمتر، چادگان ۱۲.۵ میلیمتر، نطنز ۱۱ میلیمتر و ایستگاه باران سنجی شهر اصفهان ۶ میلیمتر بوده است.

آقایی افزود: از امروز با خروج سامانه ناپایدار از استان آسمان بیشتر مناطق به صورت صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی فردا جوی پایدار در سطح استان حاکم می‌شود و احتمال غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی و کلان‌شهر اصفهان وجود دارد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: روزهای پنج شنبه و جمعه (دوم و سوم آذر) با گذر موج ضعیف، در سطح استان افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی مناطق غربی و شمالی پیش بینی می‌شود.