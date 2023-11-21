انگلیس، پرتغال و اسپانیا ماهواره رصد تغییرات آب و هوایی می سازند

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از گاردین، ماهواره جدید پث فایندر با بودجه ۳ میلیون پوندی سازمان فضایی انگلیس و ۸۰ میلیون یورویی اسپانیا و پرتغال ساخته می شود. بودجه مذکور توسط شرکت «اوپن کازموس» مستقر در پردیس هارویل در اکسفورد شایر تامین می شود.

ماهواره رهیاب ( pathfinder) جدید بخشی از پروژه خوشه ماهواره ای آتلانتیک است. در این پروژه مجموعه ای از ماهواره ها برای رصد زمین توسعه می یابد. کارشناسان امیدوارند ماهواره ها داده های ارزشمندی را فراهم کنند که به طور مرتب آپدیت می شود و به ردیابی، نظارت و کاهش ریسک بلایای طبیعی کمک می کند.

آندرو گریفیث یکی از وزرای زیرمجموعه وزارت علوم، نوآوری و فناوری انگلیس در این باره می گوید: مشاهدات زمینی نقشی حیاتی در مقابله با چالش های جهانی مانند تغییرات آب وهوایی و عملیات های نجات از فجایع دارد و داده های مورد نیاز را به سرعت فراهم می کند. همزمان این ابزارها از صنایع کلیدی انگلیس مانند کشاورزی و انرژی پشتیبانی می کند.

او در ادامه افزود: ما با همکاری با اوپن کازموس برای توسعه یک ماهواره جدید و پشتیبانی از شرکایمان در پروژه آتلانتیک (اسپانیا و پرتغال) می توانیم فناوری فضایی برای مقاصد مشترکمان مهار کنیم و همزمان فرصت های مهارتی و شغلی جدید بسازیم.

این خبر در روز افتتاح کنفرانس فضایی انگلیس در بلفاست واقع در شمال ایرلند منتشر شده است.