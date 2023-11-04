چین در راه توسعه موشک چندبار مصرف عظیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، آی اسپیس تست پرتاب را در مقر پرتاب ماهواره جیوکوان انجام داد. این تست حدود یک دقیقه طول کشید و توانایی موشک را برای بلند شدن از زمین و فرود عمومی نشان داد. این شرکت اعلام کرد تست مذکور یک گام مهم در راستای پرتاب موشک چندبار مصرف بزرگتر و قدرتمندتر «هایپربولا -۳» در ۲۰۲۵ میلادی است.
به نوشته نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست، این شرکت در حساب رسمی وی چت خود اعلام کرد تست مذکور پشتیبانی فنی قدرتمندی برای توسعه وسیله پرتاب چندبار مصرف متوسط-بزرگ هایپربولا -۳ فراهم کرده که هم اکنون در حال توسعه است.
همچنین این تست نقطه عطفی در صنعت فضایی تجاری به حساب میآید و بلندپروازیهای چین برای دستیابی به بالاترین سطح فناوری موشکهای چندبار مصرف است.
هایپربولا۲ یک موشک ۲ قستی است که با متان و اکسیژن مایع فعالیت میکند. طول این موشک ۲۸ متر است و میتواند ۱.۹ تن بار به مدار پایین زمین ببرد. تست مذکور طرح شرکت برای توسعه بوستر اول قابل بازیافت و همچنین فناوریهای مرتبط مانند سیستم پیشرانش، سیستم ناوبری فرود و راهنمایی و همچنین تجهیزات پشتیبانی را شامل میشود.
شرکت قبلاً اعلام کرده بود برنامههای خود را برای توسعه هایپربولا۲ رها و روی هایپربولاس ۳ تمرکز میکند که یک موشک ۶۹ متری با تنظیماتی مشابه فالکون هوی اسپیس ایکس است.
هایپربولا ۳ یک قسمت مرکزی و ۲ بوستری کناری دارد و میتواند ۸.۵ تن بار به مدار پایین زمین ببرد. آی اسپیس تصمیم دارد هایپربولا۳ را برای نخستین بار در ۲۰۲۵ میلادی به فضا بفرستد.
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