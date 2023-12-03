به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ابزار«آنتن باند پهن با قابلیت هدایت الکترونیکی منحصر به فرد» یا ESA توسط لاکهید مارتین ساخته شده تا کالیبراسیون سریع را آزمایش کند و بتواند مسیر را برای تسریع عملیاتی شدن محموله ها هموار کند. کالیبراسیون فرایند تنظیم سیستم حسگری است تا هنگام قرار گرفتن در مدار به طور دقیق و صحیح کار کند.

هرچند چندماه طول می کشد تا حسگرهای سنتی در مدار زمین روشن و کالیبره شوند تا ماموریت شان را انجام دهند اما شرکت سازنده ابزار ادعا می کند حسگر جدید ESA را می توان در مدت زمان کوتاهی تنظیم کرد.

محموله آزمایشی «تنتروم» نام گرفته و قرار است در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی همراه موشک آلفا متعلق به «فایرفلای آئرواسپیس» به فضا ارسال شود. این فناوری برای ساختارهای حسگری از راه دور در آینده اهمیت زیادی دارد.

فایرفلای آئرواسپیس در سپتامبر پس از دریافت دستورها یک ماموریت ۲۷ ساعته نیروی فضایی را انجام داد و زمینه را برای ثبت یک رکورد مرتبط با پرتاب فراهم کرد.

محموله ESA دارای طراحی جدید و مقیاس پذیر است که از قطعات تجاری برای تولید سریع و انبوه استفاده می کند. این محموله همراه ماهواره Nebula small یکپارچه می شود. البته لاکهید مارتین به عنوان بخشی از سرمایه گذاری در فناوری فضایی مشغول توسعه محموله های آزمایشی دیگر است.