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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۰

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛

پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان در نیمه اول

پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان در نیمه اول

تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی مهمان ازبکستان بود که نیمه اول این دیدار را با برتری به پایان برد. ملی پوشان کشورمان در اکثر دقایق نیمه اول تیم برتر بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز سه شنبه در هفته دوم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه بنیادکار شهر ازبکستان برگزار شد. نیمه نخست این دیدار با پیروزی دو بر صفر ازبکستان به پایان رسید.

ملی‌پوشان ایران نخستین بازی خود را چهار بر صفر از هنگ کنگ چین برده بود. ازبک ها نیز سه بر یک ترکمنستان را شکست داد.

رامین رضائیان (۱۶) و مهدی طارمی (۳۸) برای ایران گلزنی کردند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضائیان، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، مهدی ترابی، سعید عزت اللهی، محمد محبی، سامان قدوس (۴۳- علی کریمی)، مهدی طارمی و سردار آزمون در این دیدار برای تیم ملی ایران بازی کردند.

شروع هیجانی با انبوه تماشاگر

بازی با هیجان بالای شاگردان سرکو کاتانچ در ازبکستان همراه شد. آنها که حمایت پرشور طرفداران خود در ورزشگاه بنیادکار را داشتند در چند دقیقه ابتدایی سعی داشتند با بازی مستقیم به قلب دفاع نفوذ کنند اما بازی هوشمندانه و حفظ مالکیت باعث شد تا هرچه از زمان بازی گذشته توپ و میدان هم در اختیار ایران قرار بگیرد.

نیمه نخست دوگله برای تیم ملی ایران مقابل ازبکستان

بازی تک‌ضرب رو به جلو برای ایران

تاکتیک تیم ملی ایران در چمن مصنوعی استادیوم بنیادکار شهر تاشکند ازبکستان با پاس‌کاری تک ضرب آنها همراه بود. استفاده از سرعت مهدی ترابی و محمد محبی برای انتقال توپ به سردار آزمون و مهدی طارمی باعث شد تا موقعیت‌های گلزنی متعددی برای ایران ایجاد شود. حملات متوالی ایران بالاخره در دقیقه ۱۴ به ثمر نشست. حرکت رو به جلوی مهدی طارمی با پاس عرضی او به سردار آزمون همراه شد تا سمت راست دفاع ازبکستان برای دفع این توپ ایجاد فضا کند اما آزمون با هوشیاری هرچه تمام توپ را به رامین رضائیان سپرد که شوت زمینی او با اشتباه اوتکر یوسویف همراه شده و دروازه ازبک ها باز شود.

تلاش هیجانی ازبکستان برای جبران و پاتک ایران

پس از این گل ازبک ها سعی کردند بازی رو به جلو را در دستور کار قرار دهند و گل خورده را جبران کنند. این اتفاق بار دیگر دفاع بدون اشتباه ایران را به رخ میزبان کشید تا نه تنها بتوانند حملات ازبک ها را خنثی کنند بلکه باز هم دست به حمله زده و گل دوم را به ثمر برسانند. اشتباه ازبک ها و سماجت سامان قدوس در تصاحب توپ باعث شد تا این بازیکن توپ را به مهدی طارمی سپرده و مهاجم تیم ملی ایران دومین گل بازی را در دقیقه ۳۸ به ثمر برساند.

سامان قدوس پس از این گل دچار آسیب دیدگی شد تا در دقیقه ۴۳ جای خود را به علی کریمی دهد و نیمه اول این دیدار هم با دو گلی که تیم ملی ایران به ثمر رساند پایان یافت.

کد مطلب 5946373
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • اشنا IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      4 0
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      بااین تیم پیرمردها تیم مقابل می داندکه این تیم یک نیمه ای است نیمه دوم کم می اورددرجام ملتها بعیدنیست حتی ازگروهمان صعودکنیم!
    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      8 0
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      وباخت مقتدرانه درنیمه دوم
    • اصغر IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      6 2
      پاسخ
      پیروزی مقتدرانه ازبکستان در نیمه دوم
    • اصغر IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 2
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      آخه کریمی کجا بوده کدوم بازی‌اش دیدین اوردینش بجای سامان قدوس خدائ آدم تعجب مکنه اشتباهی چنتا بازی چه حسنی داشته شما بازیهای انجام شده را نمیبینین یعنی اینهمه وقت میزارین بازیکن از اینا بهتر نداریم
    • حمید US ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      8 0
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      متاسفانه اين ازبکستان بود که در نیمه دوم مقتدرانه مساوي کرد و مقصر کادر فنی و مربی تيم ملي بوده‌ چون‌ مربي تيم ملي فقط در سطح باشگاه‌ میتونه بدرخشه و علم کافي براي هدایت تيم بزرگ ملي ايران را ندارد
    • احسان IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      3 0
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      با این سبک بازی . با این مربی میخوایم بریم جام ملتهاخخخخخخخخ
    • احسان IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 2
      پاسخ
      مربی داخلی فقط یحیی یا نکونام و لا غیر
    • ح م IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 1
      پاسخ
      آقایون خودتان رابخواب خرگوشی نزنیدبخدابااین جماعت عصابدست به هیچ جانمی رسید.البته من سی پنج ساله فوتبال رانگاه می کنم دیگه باختن واسمون عادی شده.آخرسرهم اگه صعودنکردیم میگیم فلان بازی باخته قراره سه برصفر بسودتیم ملی مااعلام بشه.آقای قلعه نویی عربستان،ژاپن،کره وحتی قطردیگه هنگ کنگ نیستن.
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      1 0
      پاسخ
      نیم دوم تیم باید به نقاط ضعف تیم ببینن اگر این تیم نیمه اول کار را تمام کنه باید فکر نیمه دوم بود چون 50 دقیقه حساس تر میشود آنالیز دقیق درست بهدف رسید و همین طور مربی تیم باید ب فکر دونیمه باشه ک یوقت بازیکنی درجا نزنه

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