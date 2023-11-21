پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز سه شنبه در هفته دوم مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه بنیادکار شهر ازبکستان برگزار شد. نیمه نخست این دیدار با پیروزی دو بر صفر ازبکستان به پایان رسید.

ملی‌پوشان ایران نخستین بازی خود را چهار بر صفر از هنگ کنگ چین برده بود. ازبک ها نیز سه بر یک ترکمنستان را شکست داد.

رامین رضائیان (۱۶) و مهدی طارمی (۳۸) برای ایران گلزنی کردند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضائیان، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، مهدی ترابی، سعید عزت اللهی، محمد محبی، سامان قدوس (۴۳- علی کریمی)، مهدی طارمی و سردار آزمون در این دیدار برای تیم ملی ایران بازی کردند.

شروع هیجانی با انبوه تماشاگر

بازی با هیجان بالای شاگردان سرکو کاتانچ در ازبکستان همراه شد. آنها که حمایت پرشور طرفداران خود در ورزشگاه بنیادکار را داشتند در چند دقیقه ابتدایی سعی داشتند با بازی مستقیم به قلب دفاع نفوذ کنند اما بازی هوشمندانه و حفظ مالکیت باعث شد تا هرچه از زمان بازی گذشته توپ و میدان هم در اختیار ایران قرار بگیرد.

بازی تک‌ضرب رو به جلو برای ایران

تاکتیک تیم ملی ایران در چمن مصنوعی استادیوم بنیادکار شهر تاشکند ازبکستان با پاس‌کاری تک ضرب آنها همراه بود. استفاده از سرعت مهدی ترابی و محمد محبی برای انتقال توپ به سردار آزمون و مهدی طارمی باعث شد تا موقعیت‌های گلزنی متعددی برای ایران ایجاد شود. حملات متوالی ایران بالاخره در دقیقه ۱۴ به ثمر نشست. حرکت رو به جلوی مهدی طارمی با پاس عرضی او به سردار آزمون همراه شد تا سمت راست دفاع ازبکستان برای دفع این توپ ایجاد فضا کند اما آزمون با هوشیاری هرچه تمام توپ را به رامین رضائیان سپرد که شوت زمینی او با اشتباه اوتکر یوسویف همراه شده و دروازه ازبک ها باز شود.

تلاش هیجانی ازبکستان برای جبران و پاتک ایران

پس از این گل ازبک ها سعی کردند بازی رو به جلو را در دستور کار قرار دهند و گل خورده را جبران کنند. این اتفاق بار دیگر دفاع بدون اشتباه ایران را به رخ میزبان کشید تا نه تنها بتوانند حملات ازبک ها را خنثی کنند بلکه باز هم دست به حمله زده و گل دوم را به ثمر برسانند. اشتباه ازبک ها و سماجت سامان قدوس در تصاحب توپ باعث شد تا این بازیکن توپ را به مهدی طارمی سپرده و مهاجم تیم ملی ایران دومین گل بازی را در دقیقه ۳۸ به ثمر برساند.

سامان قدوس پس از این گل دچار آسیب دیدگی شد تا در دقیقه ۴۳ جای خود را به علی کریمی دهد و نیمه اول این دیدار هم با دو گلی که تیم ملی ایران به ثمر رساند پایان یافت.