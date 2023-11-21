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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛

اهدای هدیه از سوی سرمربی رقیب به قلعه‌نویی/ تصویری جدید از آزمون

اهدای هدیه از سوی سرمربی رقیب به قلعه‌نویی/ تصویری جدید از آزمون

سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان پیش از آغاز بازی با ایران با اهدای هدیه‌ای از قلعه نویی استقبال کرد. مهاجم تیم ملی هم در ابتدای بازی تصویر جدیدی از زندگی ورزشی خود ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در هفته دوم مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۳۰ آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه بنیادکار تاشکند رو در روی هم قرار گرفتند.

* در مراسم ابتدایی بازی، «سرکو کاتانچ» سرمربی تیم ملی ازبکستان با اهدای هدیه‌ای از امیر قلعه نویی سرمربی ایران میهمان نوازی کرد.

* سردار آزمون برای اولین بار و از ابتدای بازی بازوبند کاپیتانی را برای تیم ملی ایران به بازو بست. او پیش از این در چند دیدار به عنوان کاپیتان در طول بازی حضور داشت.

* تعدادی از هواداران تیم ملی با در دست داشتن پرچم ایران در ورزشگاه حضور دارند و به تشویق بازیکنان می‌پردازند.

* امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی که در روزهای اخیر به دلیل ناراحتی کلیوی در تمرینات حضور نداشت، در تمرین پیش از آغاز بازی بازیکنان هم حضور نیافت و بازیکنان زیر نظر، حمید مطهری، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی و سعید الهویی خود را آماده بازی کردند.

اهدای هدیه از سوی سرمربی رقیب به قلعه‌نویی/ تصویری جدید از آزمون

اهدای هدیه از سوی سرمربی رقیب به قلعه‌نویی/ تصویری جدید از آزمون

اهدای هدیه از سوی سرمربی رقیب به قلعه‌نویی/ تصویری جدید از آزمون

کد مطلب 5946399
بهنام روان پاک

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