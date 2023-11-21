به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان در هفته دوم مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۳۰ آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه بنیادکار تاشکند رو در روی هم قرار گرفتند.
* در مراسم ابتدایی بازی، «سرکو کاتانچ» سرمربی تیم ملی ازبکستان با اهدای هدیهای از امیر قلعه نویی سرمربی ایران میهمان نوازی کرد.
* سردار آزمون برای اولین بار و از ابتدای بازی بازوبند کاپیتانی را برای تیم ملی ایران به بازو بست. او پیش از این در چند دیدار به عنوان کاپیتان در طول بازی حضور داشت.
* تعدادی از هواداران تیم ملی با در دست داشتن پرچم ایران در ورزشگاه حضور دارند و به تشویق بازیکنان میپردازند.
* امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی که در روزهای اخیر به دلیل ناراحتی کلیوی در تمرینات حضور نداشت، در تمرین پیش از آغاز بازی بازیکنان هم حضور نیافت و بازیکنان زیر نظر، حمید مطهری، آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی و سعید الهویی خود را آماده بازی کردند.
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