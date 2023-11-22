مسابقات ورزشی دانش آموزان و فرهنگیان استان کرمان آغاز شد

یدالله رحیمی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از جمله اهداف نظام آموزش و پرورش کشور، تربیت نسلی شاداب و با نشاط است که در کنار فراگیری علوم مختلف، می‌بایست از سلامتی، تحرک و پویایی لازم برخوردار باشد.

وی افزود: در همین راستا طرح ۱۰۰ درصد با عنوان مدرسه، کانون تربیتی محله و امیدستان ورزش با رویکرد: امید آفرینی، افزایش نشاط، ارتقای ورزش تربیتی و همگانی در مدارس استان کرمان آغاز شد.

رحیمی نژاد با اشاره به اینکه مدارس به عنوان اصلی ترین پایگاه تعلیم و تربیت محسوب می‌شوند، اظهار داشت: مسابقات ورزشی دانش آموزان با شعار "دانش آموز ورزشکار، مدرسه امیدآفرین، جامعه بانشاط" برگزار خواهند شد.

وی ادامه داد: این مسابقات با عنوان طرح ۱۰۰ مسابقه در صد روز در رشته فوتسال در مدارس پسرانه و در رشته داژبال در مدارس دخترانه برگزار می‌شوند.

رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی یادآور شد: طرح ۱۰۰ مسابقه در دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم و دوره دوم ابتدایی در زنگ تفریح دوم (به مدت ۱۵ دقیقه) اجرا خواهد شد.

رحیمی نژاد با اشاره به نقش محوری و بی بدیل منابع انسانی اعم از معلمان و کارکنان شاغل در تحقق اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت گفت: ورزش فرهنگیان در سال تحصیلی جدید در سه سطح ورزش همگانی، فعالیت‌های سلامت محور و ورزش قهرمانی اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بخش ورزش قهرمانی مسابقات فرهنگیان، در رشته‌های فوتسال، والیبال، تنیس روی میز و جشنواره کوهپیمایی برگزار می‌شود.