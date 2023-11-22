به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۸۸ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی و بر اساس نظام رتبه بندی معلمان و آئین‌نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود.

با اجرای این بند، معلمان مشمول آئین‌نامه مصوب یاد شده می‌شوند.