نمایشگاه «کرشندو» به سهراب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گالری سهراب از روز جمعه سوم آذر ماه میزبان نمایشگاهی از آثار هنرمندان منتخب شیوه «خط به روش حسی» با عنوان «کرِشِنْدو» (Crescendo) می‌شود؛ نمایشگاهی شامل ۲۰ اثر در ابعاد مختلف از ۹ هنرمند شرکت کننده در دوره‌های خط به روش حسی و تکنیک کورش قاضی مراد (نقاش، خوشنویس و مبدع خط سریر) که اینک در قالب نمایشگاهی گروهی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

شیوا اسلامی، مریم اعتماد سجادی، راحیل بیگی، الهه وکیلی، لادن مشیر فاطمی، سلماز حسینی، سمیرا ارونی، شیما لطفی و ندا گوهربین ۹ هنرمند منتخب نمایشگاه «کرشندو» هستند که از سوی هیات داوران این رویداد متشکل از کورش قاضی مراد، شاهین ترکمن و محمد بزرگی برگزیده شده‌اند. شاهین کاظمی، طراح گرافیک نیز، طراحی پوستر و کاتالوگ این نمایشگاه را بر عهده داشته است.

هیأت داوران این رویداد با انتشار بیانیه‌ای، با بیان سنگینی امر قضاوت در هر سطحی و برای هر رویدادِ هنری، بر اهداف و شاخص‌هایی چون اصول بنیادین در زیبایی شناسی هنری، خلاقیت، جسارت، بیانِ شخصی هنرمند، تأثیرگذاری اثر در تعامل با خویشتنِ هنرمند، میزانِ تأثیر گذاری اثر، الهام بخش بودن آن و یا احتمالاً کشف افقی نو در تعامل با صحنه هنر، خلق ارزش و سرانجام توان هنرمند در بیان پشت صحنه‌ پیدا و ناپیدای خلق اثر یا همان استیتمنت تاکید کرده‌اند.

به باور هیات داوران این نمایشگاه، آنچه یک هنرمند را از سایر افراد جدا می‌سازد آن است که روح، اندیشه و من خویش را در اثر خود متراکم کند. در ادامه این بیانیه آمده است: مجموعه‌ای از این عوامل و چالش‌های همراهش، باعث شد که کمیته داوران، با معیارهای بسیار سختگیرانه تر از معمول به بررسی آثار ۲۴ هنرمند جوان و مستعد، بنشیند تا تکمیل فهرست ۹ هنرمند منتخب، به سرانجام برسد. قضاوت در مورد آثار هنری، استفاده از یک واژه‌ مستدل برای یک امر غیر مستدل است؛ هر چند به ظاهر، استدلال برایش بی شمار باشد. میزانِ خبرگیِ داوران می‌تواند تا حدی این شکاف را پر کند ولی نهایتاً نمی‌تواند بر یقینی بودن آن دلالت کند. تغییر داوران این رویداد قطعا می‌توانست ترکیب ۹ نفره منتخبان را تغییر دهد و استعدادهای دیگری از میان ۲۴ هنرمند شرکت کننده در دوره‌های هنری آقای قاضی مراد را به جامعه هنری معرفی کند.

در همین رابطه کورش قاضی مراد در مورد شکل گیری این نمایشگاه و چگونگی انتخاب آثار گفت: نمایشگاه، محصول بیش از پنج سال همکاری با هنرجویانی است که در دوره‌های من شرکت کردند دوره‌هایی که در آنها احساس و ذهنیت هنرجو اهمیت دارد و حرف اول را می‌زند. ایده این کلاس‌ها، بسط یافته‌ کلاس‌های طراحی و فرم فضا در خط فارسی است که حدود ۱۸ سال قبل در موسسه ویژه برگزار می‌کردم. در این کلاس‌ها هدف آن است کارهایی که هنرجویان می‌آورند خلاقانه و متفاوت باشد. باید بگویم این کلاس‌ها برای خودم، مشق و تمرین و باز شدن پنجره‌ای به یک فضای جدیدتر بوده است. ما در این دروه‌ها منهای اصول اولیه، موضوع از پیش تدوین شده‌ای نداریم و طراحی دوره‌ها در خود کلاس و بر اساس پتانسیل جمع انجام می‌شود. هنرجو در این کلاس‌ها باید بدون قضاوت، از ابتدا خود را رها کند و سپس به شخصیت خط خود و نمایش نقاشانه آن بپردازد. آثار نهایی نمایشگاه از بین آثار ۲۵ هنرجوی خانم و آقا انتخاب شده‌اند و باید تاکید کنم که همه هنرمندان شرکت کننده در کلاس‌های من، مستعد و صاحب پشتکار هستند اما به هر حال بیست اثر نهایی این نمایشگاه، حاصل انتخاب داورانی بود که معیارهای خودشان را داشته‌اند؛ هر چند در نمایشگاه‌های گروهی همواره محدودیت‌هایی از بابت تعداد آثار و فضای ارائه نیز وجود دارد.

این هنرمند در تعریف شیوه «خط به روش حسی» افزود: خط به روش حسی یا خط حسی، یعنی خطی که شما را بیشتر درگیر حس کلمات و حس خودتان و بیان آن می‌کند. با اینکه این شیوه از بستر خط و نوشتار می‌آید، اما ما در این روش به کسی خط آموزش نمی‌دهیم و خوشنویسی نمی‌کنیم بلکه از خط در فضای نقاشی بهره می‌بریم و در واقع این آثار کاملا در حیطه نقاشی قرار می‌گیرد. ما در این شیوه با نقاشی مواجه هستیم که اساس کارش حروف است. از سوی دیگر، بر خلاف تصور شایع، خط به روش حسی، خط خطی کردن نیست! پشت این کارها ساعت‌ها تمرین، ممارست، مطالعه و آموزش قرار دارد.»

مبدع خط «سریر» درباره عنوان نمایشگاه نیز بیان کرد: کرشندو اصطلاحی است در موسیقی به معنای بلندتر شدن تدریجی صدا تا رسیدن به اوج. در یک اجرای کُرال، کرشندوی ترکیبی ممکن است برای ایجاد حس عاطفه یا قدرت استفاده شود؛ زیرا صداها در کنار هم جلوه‌ای تکان دهنده خواهند داشت. کرشندو ناظر به این مفهوم است که روح، احساس و انرژی هنرمند همچون رقصنده‌ای روی بوم با او حرکت می‌کند.

به گفته قاضی مراد، هدف «خط به روش حسی» کنار گذاشتن خط نیست؛ بلکه این روش در پی باز کردن نگاه جدید در نقاشی است که در آن، الِمان‌ها خط هستند و چیدمان نهایی، نقاشی است.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه «کرشندو» می‌توانند از روز جمعه ۳ تا ۱۴ آذر ماه به گالری سهراب به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ مراجعه کنند.