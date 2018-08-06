برگزاری آیین سپاس از استاد پیشگام نقاشی و گرافیک در ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین سپاس از محمد بهرامی از پیشگامان نقاشی و گرافیک به پاس یک عمر فعالیت هنری به همراه افتتاح نمایشگاهی از آثار این هنرمند پنجشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۸ با حضور هنرمندان گرافیک و نقاشی در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود.

تمبر یادبود محمد بهرامی نیز با حضور آیدین آغداشلو، رضا بانگیز، قبادشیوا، علی اکبرصادقی، حسین محجوبی، مجید بلوچ، عباس مشهدی زاده، ابراهیم حقیقی، فرزاد ادیبی، کورش قاضی مراد، جمشید حقیقت شناس و سیروس آقاخانی در این برنامه رونمایی می شود.

همچنین نمایشگاه آثار محمد بهرامی تا ۲۸ مرداد در گالری شماره یک ارسباران برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می شود.