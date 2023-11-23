ورود پلیس به ماجرای توهین به مقام مادر در اینستاگرام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت یکی از بسترهای وقوع جرم و انتشار مطالب و محتوای مغایر با قانون، فضای اینستاگرام است و پلیس نیز در این فضا حضور داشته و با هرگونه قانونی شکنی و کودک آزاری برخورد میکند.
وی با اشاره به سوءاستفاده از کودکان برای درآمدزایی در اینستاگرام بیان نمود: سال گذشته نیز ویدئویی از یک کودک در فضای مجازی منتشر شد که با عنوان «من و ملکههایم» واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشت، در این ویدئو این کودک اظهارات سخیفی را درباره ارتباط با زنان و … مطرح کرده بود که در همان زمان کارشناسان پلیس فتا نسبت به شناسایی این فرد اقدام کرده و متوجه شد که گرداننده این صفحه یکی از اعضای خانواده این پسربچه است و قصد دارد تا از این طریق دنبال کننده صفحه خود را افزایش داده و با انتشار تبلیغ کسب درآمد کند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه در میان واژهها کمتر واژهای را مییابیم که زیباتر مقدستر و عمیقتر از واژه مادر باشد توضیح داد: عموماً کودکانی که در فضای مجازی حضور دارند مطالبی که به آنها اعلام میشود را طوطی وار و بدون آنکه توان تفسیر آن را داشته باشند نقل میکنند و سناریوی این ویدئوها توسط والدین یا اعضای خانواده آنها طراحی میشود، افسران پلیس فتا طی رصدهای مستمر خود متوجه شدند که این فرد با ایجاد صفحهای جدید این بار با یک سناریوی توهین آمیز به مقام مادر، کودک خود را جلوی دوربین میبرد، در همین راستا و پس از تشریفات قضائی والدین خاطی دستگیر و صفحه جدید نیز از دسترس کاربران خارج شد.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با کودک آزاری در فضای مجازی بیان داشت: والدین این کودک صرفاً برای کسب درآمد و جذب دنبال کننده اقدام به تولید محتوای غیراخلاقی و غیر انسانی میکردند و نه تنها فرزند آنها کوچکترین اهمیتی برای آنها نداشت بلکه از او بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مالی خود نیز استفاده میکردند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: طبق قانون کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد، والدینی که کودک خود را قربانی اهداف شوم خود میکنند بدانند پلیس بنا بر قانون و وظیفه ذاتی خود با اینگونه افراد بصورت جدی و قاطع برخورد خواهد کرد، همچنین شهروندان میتوانند موارد مشابه را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
نظر شما