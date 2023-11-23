وزیر کشور و هیات همراه وارد دماوند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی بعداز ظهر پنجشنبه طی سفر به شهرستان‌های شرق استان تهران پس از سفر به فیروزکوه وارد شهرستان دماوند شد.

بر اساس این گزارش وحیدی و هیأت همراه با بالگرد هوایی در پد هلیکوپتر سربندان وارد شهرستان دماوند شدند.

گفتنی است که در این سفر محمدحسن نامی معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، علیرضا فخاری استاندار تهران و مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از جمله افرادی هستند که وزیر کشور را در این سفر همراهی می‌کند.‌

لازم به ذکر است که جمعی از مسئولان استان تهران و شهرستان دماوند از وزیر کشور و استاندار تهران در بدو ورود به شهرستان دماوند استقبال کردند.