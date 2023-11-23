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۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۶

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خبر داد؛

تخصیص پروژه به۳۰هزار نفر متقاضی نهضت مسکن ملی در آذربایجان‌غربی

تخصیص پروژه به۳۰هزار نفر متقاضی نهضت مسکن ملی در آذربایجان‌غربی

ارومیه- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در استان به ۴۳ هزار و ۲۱۹ نفر رسیده که از این تعداد برای ۳۰ هزار نفر متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حمزه‌لو عصر پنجشنبه در حاشیه آئین امضای این تفاهم نامه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تخصیص زمین برای تمامی متقاضیان انجام شده و اراضی مورد نیاز برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی احصا و تأمین شده و با این آمار آذربایجان‌غربی رتبه سوم کشوری را در عملکرد اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن کسب کرده است.

وی ادامه داد: سهمیه استان برای چهار سال ساخت ۲۰۳ هزار و ۹۲۹ واحد مسکونی است که این واحدهای مسکونی در ۴۸ شهر آذربایجان‌غربی در بخش‌های مسکن شهری، روستایی، بازآفرینی شهری و خود مالکی احداث می‌شوند.

حمزه لو با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت، افزود: در این طرح نیز آذربایجان‌غربی برای ۵۷۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در مرحله نخست اعطای زمین انجام داد و روند طرح همچنان ادامه دارد و ساماندهی باقی متقاضیان در حال انجام است و آذربایجان‌غربی استان برتر کشور در روند اجرای طرح جوانی جمعیت در سطح کشور است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به امضای تفاهم نامه با بسیج مهندسان استان گفت: در راستای این توافق، بسیج جامعه مهندسان عمران و معماری در راستای حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری فعالیت خواهد کرد.

حمزه لو افزود: حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف تسریع در تحقق اهداف بازآفرینی شهری و شتاب بخشی به اجرای سیاست‌های نوسازی مساکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از اهداف این تفاهم نامه است.

وی اضافه کرد: بسته‌های تشویقی ۱۹ گانه و تسهیلات بانکی برای واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده شامل محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری در آذربایجان غربی در دست اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: گسترش خدمات زیربنایی در محدوده‌های بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت تاریخی در استان از دیگر مواردی است که در آذربایجان غربی دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و گسترش خدمات در این محدوده‌ها موجب رونق صنعت ساخت مسکن می‌شود که البته توسعه این صنعت نیازمند همکاری و هم افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی است.

حمزه‌لو گفت: بهسازی و ایمن سازی بافت‌های فرسوده به مشارکت و همکاری دستگاه‌های خدمات رسان و همچنین همکاری مردم و بخش خصوصی و انبوه‌سازان نیاز دارد.

وی افزود: توجه به این بخش حائز اهمیت است که بخشی از تعهدات و تکالیف نهضت ملی مسکن، نوسازی مسکن در حوزه بازآفرینی شهری بوده و تمهیدات لازم برای اجرای هر چه بهتر و سریع‌تر این طرح سنجیده شده است.

بیش از سه هزار و ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در آذربایجان غربی وجود دارد که اغلب آنها به جهت قرار گرفتن در مناطق مرکزی شهرهای استان به ویژه ارومیه، ارزش افزوده قابل توجهی دارند.

کد مطلب 5948314

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