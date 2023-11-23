به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حمزهلو عصر پنجشنبه در حاشیه آئین امضای این تفاهم نامه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تخصیص زمین برای تمامی متقاضیان انجام شده و اراضی مورد نیاز برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی احصا و تأمین شده و با این آمار آذربایجانغربی رتبه سوم کشوری را در عملکرد اجرایی طرحهای نهضت ملی مسکن کسب کرده است.
وی ادامه داد: سهمیه استان برای چهار سال ساخت ۲۰۳ هزار و ۹۲۹ واحد مسکونی است که این واحدهای مسکونی در ۴۸ شهر آذربایجانغربی در بخشهای مسکن شهری، روستایی، بازآفرینی شهری و خود مالکی احداث میشوند.
حمزه لو با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت، افزود: در این طرح نیز آذربایجانغربی برای ۵۷۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در مرحله نخست اعطای زمین انجام داد و روند طرح همچنان ادامه دارد و ساماندهی باقی متقاضیان در حال انجام است و آذربایجانغربی استان برتر کشور در روند اجرای طرح جوانی جمعیت در سطح کشور است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به امضای تفاهم نامه با بسیج مهندسان استان گفت: در راستای این توافق، بسیج جامعه مهندسان عمران و معماری در راستای حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری فعالیت خواهد کرد.
حمزه لو افزود: حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف تسریع در تحقق اهداف بازآفرینی شهری و شتاب بخشی به اجرای سیاستهای نوسازی مساکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری از اهداف این تفاهم نامه است.
وی اضافه کرد: بستههای تشویقی ۱۹ گانه و تسهیلات بانکی برای واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده شامل محدودهها و محلات هدف بازآفرینی شهری در آذربایجان غربی در دست اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: گسترش خدمات زیربنایی در محدودههای بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت تاریخی در استان از دیگر مواردی است که در آذربایجان غربی دنبال میشود.
وی اظهار کرد: توجه به نوسازی بافتهای فرسوده و گسترش خدمات در این محدودهها موجب رونق صنعت ساخت مسکن میشود که البته توسعه این صنعت نیازمند همکاری و هم افزایی تمام دستگاههای اجرایی است.
حمزهلو گفت: بهسازی و ایمن سازی بافتهای فرسوده به مشارکت و همکاری دستگاههای خدمات رسان و همچنین همکاری مردم و بخش خصوصی و انبوهسازان نیاز دارد.
وی افزود: توجه به این بخش حائز اهمیت است که بخشی از تعهدات و تکالیف نهضت ملی مسکن، نوسازی مسکن در حوزه بازآفرینی شهری بوده و تمهیدات لازم برای اجرای هر چه بهتر و سریعتر این طرح سنجیده شده است.
بیش از سه هزار و ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در آذربایجان غربی وجود دارد که اغلب آنها به جهت قرار گرفتن در مناطق مرکزی شهرهای استان به ویژه ارومیه، ارزش افزوده قابل توجهی دارند.
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