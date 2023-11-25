حسین دادگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت ایام فاطمیه و به همت حوزه هنری شهرستان بیجار و با همکاری کانون مداحان شهرستان بیجار عصر شعر فاطمی ام الائمه را همراه با رونمایی از کتاب شعر قصه‌های قرآن اثر شاعر آئینی دیار گروس ابوالقاسم آقامیری دوشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۲ در پردیس سینمایی آزادی بیجار برگزار می‌کند.

وی تصریح کرد: ایام فاطمیه فرصت مناسبی است برای بازگویی بخش‌هایی از زندگی بزرگ بانوی جهان اسلام و ام‌الائمه که سرشار از درس زندگی و نقش پررنگ مادران و زنان در دین مبین اسلام است.

کارشناس هنری حوزه هنری شهرستان بیجار با اشاره به تلاش دشمنان در خصوص بیان مسائلی درباره حقوق زن گفت: رجوع به زندگی بانوان بزرگ جهان اسلام همچون حضرت فاطمه و حضرت زینب (س) و دیگر زنان بزرگ می‌تواند الگوی مناسبی برای جامعه و سبک زندگی اسلامی واقع شود که در این عصر شعر شاعران بیجاری در قالب شعر پاره‌ای از خصوصیات‌های اخلاقی حضرت فاطمه (س) را که به نظم در آورده‌اند قرائت خواهند کرد.

وی افزود: در کنار این محفل ادبی شاعرانه کتاب «قصه‌های قرآن» اثر شاعر توانمند دیارگروس ابوالقاسم آقا میری نیز که در راستای انس گرفتن با قرآن مبین و ترویج مفاهیم بلند و انسانی این کتاب آسمانی به رشته تحریر درآمده است با حضور نویسنده اثر و مسئولان و هنرمندان رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به رسالت حوزه هنری در فراهم سازی بسترهای لازم فعالیت‌های هنری مبتنی بر دین خاطر نشان کرد: حضور تمامی علاقه مندان در این عصر شعر و مراسم رونمایی که دوشنبه ۶ آذرماه از ساعت ۱۶ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی آزادی بیجار برگزار می‌شود، آزاد است.