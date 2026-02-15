 ۲۳ طاقه قرقاول و ۴۴ قبضه سلاح از شکارچیان در مازندران کشف شد

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در ایست و بازرسی‌های جاده‌ای، مأموران موفق شدند ۸ طاقه قرقاول نر و ماده و مقادیر قابل توجهی فشنگ کشف کنند. با هماهنگی مقام قضایی و بازرسی از محل مرتبط، ۶ طاقه قرقاول دیگر و دو قبضه سلاح شکاری دولول و پنج‌تیر مجاز نیز ضبط شد و متخلف بازداشت و خودرو وی توقیف گردید.

وی افزود: در شهرستان ساری، یک فروند پلیکان آسیب‌دیده توسط دوستداران حیات وحش تحویل مأموران شد و جهت درمان به دامپزشک معتمد اداره سپرده شد. همچنین در گشت‌های مشترک دودانگه، محمدآباد و سنگده، یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول قاچاق به همراه فشنگ از یک شکارچی متخلف کشف شد.

زارع ادامه داد: در شهرستان بابلسر، ۱۲ رشته دام هوایی و ۲۴ پایه دام مخصوص صید پرندگان مهاجر در منطقه آیش رودبست جمع‌آوری و تخریب شد. در گشت‌های شبانه، مجموعاً ۲۱ قبضه سلاح شکاری در مناطق آیش رودبست، کله‌بست و آب‌بندان عزیزک کشف و ضبط شد و لاشه یک قطعه مرغابی ماده نیز به دست آمد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات شرق استان گفت: مأموران پناهگاه حیات وحش میانکاله در بهشهر لاشه یک طاقه قرقاول نر حمایت‌شده را ضبط کردند. همچنین در مناطق هزارجریب و بیشه‌بنه، از یک شکارچی متخلف ۹ طاقه قرقاول، یک طاقه کبک و دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف شد. در شهرستان میاندورود نیز یک قبضه سلاح دولول مجاز توسط مأموران پناهگاه دشت‌ناز ضبط گردید.

زارع تأکید کرد: این اقدامات در راستای حفاظت از گونه‌های حمایت‌شده و مقابله با شکار غیرمجاز ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروهای قضایی با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.