اظهارات اسرای صهیونیست درباره رفتار انسانی مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، شماری از اسرای صهیونیست آزاد شده از سوی جنبش حماس به رفتار انسانی نیروهای مقاومت با آنها در طول دوران اسارت اذعان کردند.

اسرای صهیونیست که به تازگی از سوی مقاومت فلسطین آزاد شده اند، در گفتگو با وبگاه صهیونیستی واللا عنوان کردند: ما مورد هیچ گونه حمله و یا ضرب و شتم در طول دوران اسارت قرار نگرفتیم.

وی افزود: نیروهای فلسطینی در غزه با ما رفتاری انسانی داشتند و هرگز آنچه در تصورات خود درباره آنها در ذهن داشتیم را مشاهده نکردیم و آن گونه که قبلاً گمان می‌کردیم، دچار رعب و وحشت نشدیم.

اسرای صهیونیست اذعان کرده اند که از همان لحظات نخست اسارت، تعامل و رفتاری کاملاً انسانی با آن‌ها شده و به هیچ وجه در غزه مورد آزار و اذیت و بی‌احترامی قرار نگرفته اند.

گفتنی است مقاومت فلسطین اخیراً در ادامه ناکامی‌های نظامی رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی، اشغالگران را مجبور به پذیرش توافق آتش بس موقت کرد که طی آن در برابر آزادی هر یک اسیر فلسطینی، سه اسیر صهیونیست آزاد می‌شوند.