به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قدوره فارس رئیس کمیته اسیران و آزادگان فلسطین در سخنانی اعلام کرد که بر اساس متن توافق آتش‌بس موقت، اسیران باید بر اساس بیشترین سابقه اسارت آزاد شوند، اما رژیم صهیونیستی دیروز به این موضوع پایبند نبوده و امروز هم پایبند نخواهد بود.

وی افزود: مقاومت فلسطین به شدت از بازی با فهرست اسیران ناخشنود است. اسرائیل قصد داشت امروز اسیران را در «اریحا» تحویل بدهد، اما ما این موضوع را نپذیرفتیم. تا این لحظه نمی‌دانیم که محل آزادی گروه دوم اسیران کجا خواهد بود.

رئیس کمیته اسیران و آزادگان فلسطین تصریح کرد: در این مرحله ۱۳ اسیر اسرائیلی و ۳۹ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد.

فارس گفت: ما اشغالگران را مسئول سرنوشت بازداشت‌شدگان ساکن غزه که از دادن اطلاعات مربوط به آن‌ها سر باز می‌زند می‌دانیم.

وی افزود: قطر و مصر متعهد شده‌اند که تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اسیران فلسطینی در بند زندان‌های اسرائیل به خرج بدهند.

از سوی دیگر روزنامه یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که اسیران فلسطینی که قرار است در قالب توافق تبادل اسیران آزاد شوند به زندان صهیونیستی «عوفر» در کرانه باختری برده شده‌اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز علت تأخیر در تبادل گروه دوم اسیران فلسطینی و اسیران صهیونیست را دلایل فنی عنوان کرد.

رسانه‌های عبری زبان دیگر نیز تاکید کردند که آزادی اسیران طبق برنامه در جریان است و تأخیر موجود به دلایل فنیِ صِرف رخ داده است.