مجبوریم برای آزادی اسرای اسراییلی تاوان سنگینی بپردازیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «یعقوب ناگل» رئیس سابق شورای امنیت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم سال‌های قبل در جریان تبادل اسیر صهیونیست به نام گیلعاد شلیط تاوان زیادی داد و این مساله مجدداً تکرار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه نیروهای فلسطینی ۲۴۰ اسرائیلی را اسیر کرده اند ما مجبور هستیم مجدداً این تاوان را بپردازیم.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرده که مسئولان این رژیم به خانواده‌های ۲۴۰ صهیونیست ابلاغ کرده اند که فرزندان آنها نزد نیروهای فلسطینی اسیر هستند.

گیلعاد شلیط نظامی ۲۰ ساله صهیونیست پنج سال نزد نیروهای فلسطینی اسیر بود و در مقابل آزادی وی، تعداد بسیار زیادی از اسرای فلسطینی آزاد شدند.

وی در سال ۲۰۰۶ در جریان عملیات منحصر به فرد نیروهای مقاومت علیه عناصر صهیونیست در گذرگاه کرم ابوسالم اسیر شد.

بعد از رایزنی‌های طولانی در سال ۲۰۱۱ شلیط در برابر آزادی هزار و ۲۷ اسیر فلسطینی و عربی به عنوان بزرگترین روند تبادل اسیر در تاریخ مقاومت فلسطین آزاد شد. تنها برای نشان دادن ویدئوی زنده بودن شلیط، نیروهای فلسطینی ۲۰ اسیر فلسطینی را آزاد کردند.

در حال حاضر اختلافات زیادی در کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر سر وضعیت اسرای صهیونیست نزد نیروهای مقاومت وجود دارد.