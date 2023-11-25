کورش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی کوراش جهان با حضور ۶۰ تیم طی روزهای ششم و هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار میشود.
دبیرکل انجمن کوراش تصریح کرد: تیم ملی کوراش در بخش آقایان با حضور هفت کوراشکار و در بخش بانوان با هفت کوراشکار در این رقابتها حضور دارند.
وی در ادامه افزود: زهرا باغچقی، آرزو سلیمی، طاهره آذرپیوند، پردیس عیدیوندی، دنیا آقایی، فاطمه برمکی و صبا کرمعلی کوراشکاران تیم ملی بانوان با سرمربیگری محبوبه خورشیدی خواهند بود.
خسرویار بیان کرد: الیاس پاکدل، سعید طالبنیا، مجید وحید بریمانلو، رامین احمدزاده، حامد رشیدی، مسعود قویبازو و ابولفضل ترابی کوراشکاران تیم ملی با سرمربیگری الیاس علیاکبری هستند.
دبیرکل انجمن کوراش گفت: احمد خسرویار به عنوان سرپرست تیم ملی در این رقابتها حضور دارد.
وی خاطر نشان کرد: تیم ملی ایران با ترکیب جوانان و باتجربهها در این رقابتها حضور دارد.
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