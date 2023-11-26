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۵ آذر ۱۴۰۲، ۸:۴۹

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس آذربایجان شرقی:

نیروی دریایی در دفاع مقدس تاریخ ساز بود

نیروی دریایی در دفاع مقدس تاریخ ساز بود

تبریز- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول دوران هشت سال دفاع مقدس تاریخ ساز بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار رضا عباسی در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدای نیروی دریایی، پرستاران و تعدادی از سربازان نمونه، افزود: بدون تردید اگر دلاوری و عملیات‌های خاص نیروی دریایی در دفاع مقدس نبود، شاید جریان و سرنوشت جنگ به کلی تغییر پیدا می‌کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی ارتش و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: افتخارات و حماسه‌هایی که ارتشی‌های ولایی ما خلق کردند در تاریخ جنگ‌های معاصر بی مانند است و اساس اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران دفاع از تمامیت ارضی کشورمان است که حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را به دست دشمن ندادند.

عباسی ادامه داد: رزمندگان ما در طول دوران دفاع مقدس در قالب عملیات‌های مختلف از جان خود گذشتند و دشمنان انقلاب را بارها مأیوس کردند.

وی نقش بسیج، سپاه و ارتش در پیروزی رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس را ستود و یادآور شد: در این دوران افتخارآمیز رزمندگان با تمام توان و با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند.

عباسی با اشاره به اینکه امروز جنگ شناختی علیه کشور بسیار وسیع و گسترده است، مقابله با این توطئه‌های دشمنان را بسیار مهم خواند، گفت: باید توجه داشت یک پیام نوشتاری و گفتاری از یک گلوله تاثیرگذارتر است و حوزه سایبری به قدری اهمیت دارد که باید در این بخش هم به عنوان سرباز ولایت توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

کد مطلب 5949963

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