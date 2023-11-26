نیروی دریایی در دفاع مقدس تاریخ ساز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار رضا عباسی در مراسم تجلیل از خانوادههای شهدای نیروی دریایی، پرستاران و تعدادی از سربازان نمونه، افزود: بدون تردید اگر دلاوری و عملیاتهای خاص نیروی دریایی در دفاع مقدس نبود، شاید جریان و سرنوشت جنگ به کلی تغییر پیدا میکرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی ارتش و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: افتخارات و حماسههایی که ارتشیهای ولایی ما خلق کردند در تاریخ جنگهای معاصر بی مانند است و اساس اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران دفاع از تمامیت ارضی کشورمان است که حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را به دست دشمن ندادند.
عباسی ادامه داد: رزمندگان ما در طول دوران دفاع مقدس در قالب عملیاتهای مختلف از جان خود گذشتند و دشمنان انقلاب را بارها مأیوس کردند.
وی نقش بسیج، سپاه و ارتش در پیروزی رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس را ستود و یادآور شد: در این دوران افتخارآمیز رزمندگان با تمام توان و با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند.
عباسی با اشاره به اینکه امروز جنگ شناختی علیه کشور بسیار وسیع و گسترده است، مقابله با این توطئههای دشمنان را بسیار مهم خواند، گفت: باید توجه داشت یک پیام نوشتاری و گفتاری از یک گلوله تاثیرگذارتر است و حوزه سایبری به قدری اهمیت دارد که باید در این بخش هم به عنوان سرباز ولایت توطئههای دشمنان را خنثی کنیم.
نظر شما