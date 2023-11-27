پوستر مسابقه ملی کتابخوانی «سرباز» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر مسابقه ملی کتابخوانی سرباز بعدازظهر دوشنبه طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین حجت گنابادی‌نژاد معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی رونمایی شد.

همزمان با چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مسابقه ملی کتابخوانی سرباز با نگاه به کتاب «شرح دلبری» مروری از وصیت‌نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

علاقمندان با مراجعه به سایت سامانه مرکز مجازی مسابقات کتابخوانی www.mketab.ir می‌توانند از جزئیات برگزاری این مسابقات مطلع شوند.

مهلت شرکت در این مسابقه تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تعیین شده است.