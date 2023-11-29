پژوهش اساس توسعه پایدار است

داود شایقی در جریان بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه پژوهش و فن بازار در اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در سال‌های اخیر براساس مطالعات، پژوهش و تحقیقات گسترده موفق شده تا سند آمایش استان و سند توسعه پایدار شهرستان‌ها و توسعه و اشتغال روستاهای استان را تهیه و تدوین کند تا براساس این الگوی علمی کارآمد بتوان به اهداف موردنظر دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: در افق میان مدت و بلندمدت ما نیازمند بهره گیری از الگوهای تحقیقاتی و پژوهشی راهگشا هستیم تا بتوانیم به اهداف تعیین شده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دست یابیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: همکاران ما در حوزه آموزش و پژوهش تلاش می‌کنند تا در کنار تقویت رویکرد آموزشی و ارائه برنامه‌های مستمر در این زمینه با هدف ارتقای مهارت کارکنان و مدیران سعی بر این است تا طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی را مورد حمایت قرار داده و زمینه به نتیجه رسیدن این فرآیند مناسب و استفاده از آن را در بخش‌های مختلف فراهم کنیم.

شایقی بیان کرد: پژوهش‌های بایگانی شده در کتابخانه ها و مراکز علمی هیچ کارآیی ندارد و بهتر است به سمت مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و عملگرا حرکت کنیم تا بتوانیم در این حوزه به نتایج مثبت و سازنده دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل تا نهم آذرماه در نمایشگاه بین المللی اردبیل برپا شده که در طول برگزاری نمایشگاه قرار است از محصولات فناورانه و دانش بنیان در حوزه‌های مختلف رونمایی شود.