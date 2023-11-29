تولید ۱۰۰ اتوبوس برقی تا پایان سال/ نیاز تهران به ۷ هزار اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیآبادی در گفتوگوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت خودروهای برقی اظهار کرد: روز گذشته اولین خط تولید اتوبوس برقی را افتتاح کردیم، در یکی دیگر از خودروسازان، اتوبوس برقی تولید میشود که بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: تا پایان سال حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برقی تولید میشود، اما اگر حمایت شود، میتوان میزان تولید آن را افزایش داد. فعلاً هدف ما این است که فرهنگسازی شود و آمادگی شکل بگیرد. توسعه اتوبوس برقی، تاکسی برقی، موتورسیکلت برقی نیازمند فرهنگسازی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه توسعه خودروهای برقی به دلیل مزایایی که دارند، باید زودتر اجرایی میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به استفاده از این ظرفیت حداکثری در خودروهای برقی، رانندهها باید در مورد نحوه رانندگی، آموزش ببینید.
علیآبادی گفت: ما یک تغییر رویکرد در خودروسازیهای کشور خواهیم داشت و سیستمهای جدید برقی باید جایگزین خودروسازی دیزل سنگین، شود، البته خودروهای برقی سیستمهای نسبتاً سادهتری دارند؛ با این حال تا الان مثلاً در خودروساز سرمایهگذاری در زمینه ساخت باطری که از جمله عوامل اصلی ماشینهای برقی است، انجام نشده است.
وی ادامه داد: تولید اتوبوس برقی در حال آغاز است؛ مثلاً در مپنا تقریباً در خصوص نوآوری، طراحی و ساخت نمونه طی دو سه سال گذشته اقداماتی انجام دادیم و در بازدیدی که رئیسجمهور اردیبهشتماه امسال از مپنا داشتند، به اداره استاندارد دستور داد که شتاب بیشتری بدهند که خوب اتفاق مبارکی افتاد.
وزیر صمت تاکید کرد: نخستین اتوبوس برقی را با استفاده از ظرفیتهای استانداردسازی خودمان تولید کردیم که یک اقدام مهم است. سازمان استاندارد هم با تمام دقت این کار را انجام داد و انصافاً کار خوبی بود که با دستور رئیسجمهور انجام شد.
نیاز تهران به ۷ هزار اتوبوس
علیآبادی با اشاره به نیاز شهرداری تهران به هفت هزار دستگاه اتوبوس، گفت: نیاز تهران به اتوبوس بر اساس حجم جمعیت و ترافیک توسط شهرداری تهران اعلام میشود که نیاز به هفت هزار دستگاه عدد قابل قبولی است، ولی این عدد برای شهرهای مختلف متفاوت و بسته به ترافیک آنها است.
وی عنوان کرد: میتوانیم با استفاده از ظرفیتهای داخلی همه نیازها را پوشش دهیم. وقتی به فناوری دست پیدا کردیم، توسعه ظرفیت، کار چندان سختی نیست؛ خوشبختانه این کار برای کشور مزیت دارد که نیازمند سرمایهگذاریها در این حوزه هستیم. دولت هم تمام و کمال پایکار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه سیاست این وزارتخانه در بخش خودرو، حرکت به سمت تولید خودروهای برقی است، بیان کرد: در وزارت صمت ۲۰ طرح پیشرانه تعریف کردیم و در بحثهای صنعت به دنبال ایجاد تحول هستیم که این اقدامات به مردم معرفی خواهد شد.
بررسی ایستگاههای شارژ برای تاکسیهای برقی
علیآبادی با اشاره به وضعیت تاکسیهای برقی گفت: برای تاکسیها برنامهای در دستور کار است. چند روز پیش برای آزمایش یکی از جایگاهها شارژ برق خودرو به چند نقطه شهر رفتم که وجود برخی از ایرادات درست بود، مثلاً برخی جایگاهها کار نمیکند یا اینکه دچار ایراد بودند که دستور بررسی و حل مشکل را دادیم، البته بیشتر جایگاهها مشکلی نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال تقریباً در اغلب راهها، جایگاه شارژ ایجاد خواهیم کرد تا خودروهای برقی، از شارژ ماشین استفاده کنند.
وزیر صمت با اشاره به تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه خودروهای برقی تاکید کرد: وزارت نیرو در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشت و دارد که ظرفیت بسیار خوبی در کشور ایجاد شده است. تقریباً در اغلب نقاط کشور حتی روستاها شبکه برق داریم؛ لذا یک خانواده روستایی هم میتواند ماشین خودش را در روستا شارژ کند، ولی در ساعاتی از سال ناترازی برق داریم میتوانیم در برخی ساعات شارژرها را محدود کنیم تا مردم در خارج از ساعات پیک خودروی برقی خود را شارژ کنند.
افزایش ظرفیت نیروگاهی برای تأمین زیرساختهای شارژ خودروهای برقی
علیآبادی با بیان اینکه افزایش ظرفیت نیروگاهی، عمدتاً انرژیهای تجدیدپذیر در دست اقدام است، گفت: هدف این است که بیشتر انرژی مورد نیازمان را از انرژی سبز دریافت کنیم، البته از سوختهای فسیلی هم میتوان برای تولید برق استفاده کرد تا در شارژ خودروهای برقی مصرف شود.
وی با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در تولید باطریهای خودروهای برقی افزود: در موضوع باطری یک کار پژوهشی در سالهای گذشته آغاز شده و دانشگاهها پیشرفت خیلی خوبی در این زمینه داشتند، اما باید به صورت موازی برای انتقال فناوری هم اقدام شد.
وزیر صمت با بیان اینکه ظرفیتهای مهندسی کشور امروز با گذشته بسیار فرق میکند، گفت: در بخش مهندسی و طراحی خودروهای برقی به نظر امروز در دنیا چیزی کم نداریم و حتی میتوانیم با بهترینهای دنیا خود را مقایسه کنیم. ما الان در فناوری مثلاً خودروهای برقی به سطح خودروهای این وین درایو رسیدیم؛ یعنی موتور را در داخل چرخ تعبیه کردیم، خوشبختانه ظرفیتهای مهندسی بسیار خوبی داریم البته تولیدی بسیار بهتری داریم.
علی آبادی خاطرنشان کرد: دولت با همه شرایط سختی که دارد، موضوع برقی کردن را اولویت اول گذاشته است و شخص رئیس جمهور و وزیر کشور روزانه موضوع برقی سازی خودروها را پیگیری میکنند از آنجایی که اراده ملی وجود دارد در صورتی که مردم هم همراهی کنند، من اطمینان میدهم که ما خیلی زود به سمت خودروهای هوشمند میرویم.
به گفته وی، هوشمندسازی خودروها را با استفاده از شرکتهای دانش بنیان پیگیری میکنیم تا امنیت مسافران، حمل و نقل و امنیت جادهها ایجاد شود.
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