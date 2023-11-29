به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: تمرکز نیروها در مرز فنلاند با روسیه ممکن است تنش ایجاد کند؛ این اقدامی فراتر از حد معمول به شمار می آید؛ چرا که هیچ تهدیدی برای هلسینکی وجود ندارد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط اضافه کرد: اروپا با تاثیر تحریم ها مواجه است. با وجود محدودیت های بی سابقه، اقتصاد روسیه وارد مسیر رشد شده و دارای ثبات است.

وی در این خصوص ادامه داد: ادعای کی یف درباره دخالت روسیه در مسمومیت همسر بودانوف رئیس سازمان اطلاعات وزارت دفاع اوکراین امری رایج است، کی یف همواره روسیه را در همه چیز مقصر می داند.

دیمیتری پسکوف در ادامه اضافه کرد: روسیه همچنان علاقه مند به داشتن روابط خوب با همه کشورهایی است که آمادگی آن را دارند؛ مسکو در این راستا تلاش نیز می کند.

این در حالیست که مرزبانی فنلاند چندی پیش اعلام کرد که با هدف تقویت مرز یک هزار و ۳۴۰ کیلومتری این کشور با روسیه، به پاسگاه مرزی «وارتیوس» سرباز اعزام کرده است.

وارتیوس یکی از چهار گذرگاهی است که پس از تصمیم هلسینکی مبنی بر بستن مبادی ورودی جنوبی، همچنان باز است. هلسینکی، روسیه را به «انتقال مهاجران و پناهجویان از کشورها ثالث به مرز فنلاند متهم کرده بود.

مرزبانی فنلاند در حساب کاربری این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نوشت: در پاسگاه مرزی وارتیوس در کومو، موانع موقت ساخته خواهد شد. نیروهای دفاعی در فرآیند ساخت و ساز این موانع، از مرزبانی حمایت خواهند کرد.