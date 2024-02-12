  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

دولت جدید فنلاند به حمایت از اوکراین ادامه می‌دهد

دولت جدید فنلاند به حمایت از اوکراین ادامه می‌دهد

رئیس‌جمهور جدید فنلاند بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس‌جمهور جدید فنلاند می‌گوید دولت او در زمینه حمایت از اوکراین از سیاست دولت قبل پیروی می‌کند.

«الکساندر استاب» رئیس جمهور جدید فنلاند روز دوشنبه اعلام کرد که دولت وی به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.

استاب، که به تازگی به عنوان رئیس جمهور فنلاند انتخاب شده، در یک کنفرانس مطبوعاتی در درباره موضع خود در مورد اوکراین گفت که قصد دارد رویه «سائولی نینیستو» رئیس جمهور پیشین فنلاند را در این باره ادامه دهد.

فنلاند از سال ۲۰۲۲ و آغاز جنگ، از اوکراین به اشکال مختلف از کمک‌های بشردوستانه گرفته تا بسته‌های کمک‌های نظامی به ارزش ۱.۸ میلیارد یورو، حمایت کرده است.

استاب در دور دوم انتخابات فنلاند در ۱۱ فوریه به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. استاب اول مارس به عنوان رئیس جمهور جدید فنلاند آغاز به کارخواهد کرد.

کد خبر 6022505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها