به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیسجمهور جدید فنلاند میگوید دولت او در زمینه حمایت از اوکراین از سیاست دولت قبل پیروی میکند.
«الکساندر استاب» رئیس جمهور جدید فنلاند روز دوشنبه اعلام کرد که دولت وی به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.
استاب، که به تازگی به عنوان رئیس جمهور فنلاند انتخاب شده، در یک کنفرانس مطبوعاتی در درباره موضع خود در مورد اوکراین گفت که قصد دارد رویه «سائولی نینیستو» رئیس جمهور پیشین فنلاند را در این باره ادامه دهد.
فنلاند از سال ۲۰۲۲ و آغاز جنگ، از اوکراین به اشکال مختلف از کمکهای بشردوستانه گرفته تا بستههای کمکهای نظامی به ارزش ۱.۸ میلیارد یورو، حمایت کرده است.
استاب در دور دوم انتخابات فنلاند در ۱۱ فوریه به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. استاب اول مارس به عنوان رئیس جمهور جدید فنلاند آغاز به کارخواهد کرد.
