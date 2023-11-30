به گزارش خبرگزاری مهر، آئین آغازین مرحله پایانی چهلوششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، ۹ آذرماه از ساعت ۱۴:۳۰ در سالن اجتماعات مجتمع اقامتی داریوش بجنورد برگزار میشود.
این مراسم با تلاوت هادی اسفیدانی، نماینده کشورمان در چهلمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران آغاز میشود، سپس حجتالاسلام عظیم آسوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی و دبیر ستاد برگزاری این دوره گزارشی را ارائه خواهد داد.
پخش کلیپ از فرایند برگزاری، سخنرانی حجتالاسلام رضا نوری، نماینده ولیفقیه و امام جمعه بجنورد، اجرای مدیحهسرایی و همخوانی از سوی معراج قم و حبلالمتین زنجان از گروههای ممتاز کشور، سخنرانی محمدرضا حسیننژاد دوین، استاندار خراسان شمالی و علی سلاجقه، معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از دیگر بخشهای در نظر گرفته شده برای آئین افتتاحیه است.
حسن ختام این مراسم تلاوت حمید شاکرنژاد، قاری بینالمللی کشورمان خواهد بود.
یادآور میشود، چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۹ تا ۱۸ آذرماه در شهر بجنورد و به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار میشود.
رقابتهای آقایان در مجتمع اقامتی داریوش و رقابتهای بانوان در مجتمع پتروشیمی بجنورد در دو بخش نغماتی (دعاخوانی، همخوانی و مدیحهسرایی و اذان ویژه آقایان) و آوایی (قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل و حفظ ۲۰ جز) برپا میشود. ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.
