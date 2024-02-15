به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران امروز، پنجشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه همزمان با اعیاد شعبانیه و میلاد باسعادت امام سجاد (ع) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت حامد علیزاده، از خراسان رضوی و حائز رتبه اول پنجاه و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی آغاز شد.

همزمان با این رویداد جهانی، هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانش‌آموزان برپا می‌شود و شاهد حضور رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در این رویداد بودیم.

اجرای مراسم را عباس سلیمی و سیداحمد نجف از مجریان باسابقه رسانه ملی به عهده داشتند. سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش دیگری از این آئین بود.

اجرای گروه مدیحه‌سرایی معراج قم از دیگر بخش‌های آئین افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران بود.

مراسم افتتاحیه به صورت زنده و مستقیم از رادیوهای قرآن و تلاوت و شبکه خبر ۲ سیما پخش شد. پایگاه هیات‌آنلاین نیز اقدام به پخش زنده این رویداد کرد. این دوره از مسابقات درحالی آغاز شد که شبکه قرآن و معارف سیما در زمان آئین افتتاحیه مسابقات برنامه ویژه کودک و نوجوان پخش می‌کرد و خبری از پخش مراسم در این شبکه نبود.

مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در بخش آقایان و پسران در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل طی ۲۷ بهمن تا ۱ اسفندماه، بعد از ظهرها از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و در بخش بانوان و دختران در رشته‌های قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن طی ۲۸ تا ۳۰ بهمن صبح‌ها ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

در این مراسم وزیر ارشاد در افتتاحیه مسابقات بین‌المللی قرآن گفت: دولت توجه ویژه‌ای به قرآن کریم دارد و برای قرآنی شدن همه بخش‌های دولت تکالیفی تدوین و ابلاغ شده است.

در این مراسم اسماعیلی طی سخنانی با گرامیداشت اعیاد ماه شعبان گفت: در این ماه ولادت سیدالشهدا (ع)، باب‌الحوائج اباالفضل العباس را پشت سر گذاشتیم و امروز میلاد امام سجاد (ع) است و در تقویم این روز روز دعا نامیده شده است و چه تقارن زیبایی است آغاز مسابقات با این روز مبارک. امسال چهلمین دوره مسابقات است و عدد چهل در فرهنگ دینی ما نماد تکامل است و در این دوره از بیش از ۱۱۰ کشور حضور پیدا کردند. جمهوری اسلامی به واسطه نهضت عظیم امام، نهضت بزرگ دینی و قرآنی است و پیام قرآن، پیام مقاومت و جهاد است و مردم غزه بیش از ۵ ماه است که زیر شدیدترین حملات نیروهای اشغال‌گر قدس قرار گرفته‌اند و صحنه‌های این جنایات دنیا را مبهوت کرده است.

وی ادامه داد: امروز نهضت مقاومت دشمن صهیونیستی را به زانو درآورده و مشاهده می‌کنیم که همه وعده‌های الهی در این دوره مقاومت قابل رؤیت است. به جز این جنایات این سال‌ها شاهد قرآن‌سوزی و اهانت‌ها هم خدا را شاکریم که مسابقات به صورت کمی و کیفی توسعه پیدا کرده و دولت هم اهتمام دارد و تکالیفی داریم که همه دولت قرآنی شود، خوشحالیم که مجلس قوی هم در کنار دولت فضای رشد و تعالی را فراهم کرده تا پشتیبان فعالیت‌های قرآنی هستند.

قالیباف: هدایت برخواسته از مکتب قرآن به سمت تحول است

در ادامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: بدون شک همه امت اسلامی و جوامع امت اسلامی ما در تلاش هستند تا بتوانند شاخص‌های اسلامی بودن را در جوامع، در دولت‌های خود و بالاخص در خانواده‌های خود، پایه گذاری کرده و توسعه دهند و همه همت خود را بر این امر متمرکز کنند.

وی افزود: بدون شک مهمترین معیار و سنجه برای یک انسان متدین، خانواده و نیز امت اسلامی وجود دارد، قرآن کریم و مکتب اهل بیت است که اگر صادقانه به آن نگاه کرده و قیاس کنیم، راه نجات ما آنجاست و این مسیر است که باید در آن حرکت کنیم.

رئیس قوه مقننه اظهار داشت: اگر به دنبال هدایت هستیم، تکیه بر قرآن و فرهنگ قرآنی برای هدایت است و طبیعتاً و بدون شک هدایتی که برخواسته از مکتب قرآنی باشد، به سمت رشد و تحول حرکت خواهد بود و دقیقاً در نقطه مقابل تحجر و رکود و انفعال است.

مراسم اختتامیه و اعلام نفرات برتر دوم اسفندماه با حضور رئیس‌جمهور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در همین محل برگزار شده و روز پنجشنبه، سوم اسفندماه، شرکت کنندگان به همراه اعضای هیأت داوران این دوره به محضر رهبر معظم انقلاب می‌رسند.