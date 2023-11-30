به گزارش خبرنگار مهر، فرشید شبانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: کنترل بیولوژیک آفات محصولات گلخانه‌ای به منظور کاهش مصرف آفتکش‌های شیمیایی و تولید محصول سالم با رویکرد صادرات و جهت مصرف مردم به صورت رها سازی سه شکارگر و دشمن طبیعی آفات گلخانه‌ای به ویژه کنه «تارتن تریپس»، «گل مغربی» و سفید بالک‌ها در سطح حدود سه هکتار از گلخانه‌های فلفل دلمه و گل رز استان با اعتبارات دولتی و همچنین مشارکت گلخانه داران اجرایی شده است.

وی افزود: در این طرح هشت واحد گلخانه‌ای در چهار شهرستان تحت پوشش این روش قرار خواهند گرفت.

مدیر حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان اجرای طرح حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار عدد از این حشرات مفید شکارگر آفات در گلخانه‌ها رها سازی شود.

شبانی عنوان کرد: آفات و حشرات مزاحم یکی از اصلی‌ترین عوامل در تخریب محصولات کشاورزی و آسیب زدن به آن‌ها هستند، به همین دلیل از دیرباز تا امروز همواره کشاورزان به دنبال راهی برای از بین بردن آفات بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اما امروزه ثابت شده که سموم شیمیایی به دلیل خطراتی که برای سلامتی انسان و محیط زیست دارند، راه حل مناسبی برای از بین بردن آفات کشاورزی نبوده و آسیب‌های زیادی را به سلامت این محصولات وارد می‌کنند، از همین رو گلخانه‌های پیشرفته از شیوه‌های مبارزه بیولوژیک با آفات استفاده کرده‌اند.

مدیر حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با توجه به تأثیرات منفی سموم شیمایی بر روی سلامت انسان و محیط زیست، کشاورزی مدرن برای مبارزه با آفات شیوه دیگری را پیش گرفته است، در این شیوه این حشرات هستند که به مصاف حشرات می‌روند، به عبارت دیگر همه حشرات در کشاورزی مضر نیستند، بسیاری از آن‌ها برای اهداف مختلفی مانند گرده‌افشانی یا از بین بردن آفات مورداستفاده قرار می‌گیرند.

شبانی بیان کرد: در مبارزه بیولوژیک با آفات از حشرات شکارگر کمک گرفته می‌شود، ماهیت طبیعی این روش باعث شده که هیچ تأثیر منفی بر روی کیفیت محصولات کشاورزی به جای نماند، درنتیجه فرایند کشاورزی و دفع آفات دیگر برای طبیعت مضر نخواهد بود بلکه جزئی از یک چرخه طبیعی است که می‌تواند به حفظ سلامت محیط زیست کمک کند.

وی تاکید کرد: همچنین استفاده از این شیوه سلامت انسان را هم تحت تأثیر قرار نداده و همواره محصولاتی ارگانیک را تولید خواهد کرد.