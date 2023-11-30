به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شهبازی در تشریح این خبر، اظهار کرد: سیب تولیدی آذربایجان غربی امسال از کیفیت بالایی برخوردار بود و محصولات از نظر رنگ و طعم در شرایط بهتری بودند و آفات و امراض کمتری را داشتند و شرایط اقلیمی نیز مهیا بود تا سیب خوبی تولید شود.

وی با اشاره به اینکه امسال ۱.۵ میلیون تن سیب درختی در استان تولید شد اظهار کرد: هر ساله انباشت سیب صنعتی در کنار جاده‌های استان به خصوص و شهرهای ارومیه، مهاباد و اشنویه چهره نازیبایی ایجاد می‌کرد ولی با یک برنامه ریزی به موقع محصولات امسال به سرعت تحویل کارخانه‌ها شد و در حال فرآوری و تبدیل به پوره و کنسانتره هستند.

شهبازی با بیان اینکه تسهیل صادرات سیب استان نیز در دستور کار است اظهار کرد: ۸۵۰ هزار تن سیب درختی در سردخانه‌ها ذخیره سازی شده است و در این راستا مقرر شده تا با روان سازی صادرات محصولات استان در اسرع وقت صادر شود.

وی در ادامه گفت: از مجموع ۱۲۲ هزار هکتار اراضی باغی آذربایجان‌غربی، حدود ۶۵ هزار هکتار به سیب اختصاص دارد و سالانه بین یک تا ۲ میلیون تن انواع میوه هسته دار و دانه دار در آذربایجان‌غربی تولید می‌شود که سیب بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است.

آذربایجان‌غربی قطب تولید سیب کشور است، از چهار میلیون تن سیب درختی تولیدی کشور، یک تا ۱.۵ میلیون تن توسط باغداران این منطقه تولید می‌شود.