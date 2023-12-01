به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از حملات راکتی مقاومت فلسطین به شهرکها و مناطق صهیونیست نشین حومه نوار غزه و به صدا درآمدن آژیر خطر در این مناطق خبر دادند.
منابع فلسطینی اعلام کردند که به دنبال حملات موشکی مقاومت فلسطین، آژیر خطر در عسقلان و زیکیم به صدا درآمد.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در بمباران منزلی در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه ۷ فلسطینی به شهادت رسیدند.
شبکه الاقصی: در طول هفت روز آتش بس یک قطره سوخت هم برای بیمارستانهای شمال نوار غزه ارسال نشد.
حماس: دشمن قادر به تحقق اهداف خود نخواهد بود
عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که با پایداری ملت خود و دلاوریهای مقاومت فلسطین با جنایات دشمن صهیونیستی و ازسرگیری حملات وحشیانه آن علیه غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان مقابله میکنیم.
الرشق افزود: آنچه دشمن صهیونیستی طی ۵۰ روز جنگ قبل از آتشبس موقت از تحقق آن عاجز بود، هرگز با ادامه جنایات خود پس از آتشبس قادر به تحقق آن نخواهد بود.
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