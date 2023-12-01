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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

آژیر خطر در عسقلان و زیکیم به صدا درآمد

آژیر خطر در عسقلان و زیکیم به صدا درآمد

مقاومت فلسطین به دنبال حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به غزه شهرک های صهیونیست نشین عسقلان و زیکیم را موشکباران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از حملات راکتی مقاومت فلسطین به شهرک‌ها و مناطق صهیونیست نشین حومه نوار غزه و به صدا درآمدن آژیر خطر در این مناطق خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که به دنبال حملات موشکی مقاومت فلسطین، آژیر خطر در عسقلان و زیکیم به صدا درآمد.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در بمباران منزلی در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه ۷ فلسطینی به شهادت رسیدند.

شبکه الاقصی: در طول هفت روز آتش بس یک قطره سوخت هم برای بیمارستان‌های شمال نوار غزه ارسال نشد.

حماس: دشمن قادر به تحقق اهداف خود نخواهد بود

عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که با پایداری ملت خود و دلاوری‌های مقاومت فلسطین با جنایات دشمن صهیونیستی و ازسرگیری حملات وحشیانه آن علیه غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان مقابله می‌کنیم.

الرشق افزود: آنچه دشمن صهیونیستی طی ۵۰ روز جنگ قبل از آتش‌بس موقت از تحقق آن عاجز بود، هرگز با ادامه جنایات خود پس از آتش‌بس قادر به تحقق آن نخواهد بود.

کد مطلب 5954527

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