به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق گزارش متا، فردی در چین هزاران حساب کاربری جعلی در این شبکه اجتماعی ایجاد کرد که به نظر می رسد شهروندان آمریکایی هستند. وی از این حساب ها برای گسترش محتوای سیاسی قطبی سازی شده برای ایجاد شکاف قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 استفاده می کند.

این شبکه شامل حدود ۴۸ هزار حساب کاربری جعلی بود که سعی داشتند تماشاچیانی برای خود جذب کنند اما متاپلتفرمز آن را شناسایی و جذب کرد. این حساب های کاربری دارای تصاویر ، نام ها و مکانی جعلی بودند تا شبیه کاربران آمریکایی عادی آمریکایی به نظر برسند که به مواضع سیاسی می پردازند.

از این حساب ها به جای انتشار محتوای جعلی مانند شبکه های دیگر برای به اشتراک گذاری دوباره پست های ایکس (توییتر سابق) استفاده می شد که توسط سیاستمداران، رسانه های خبری و دیگر کاربران منتشر شده بود.

حساب های مذکور که به یکدیگر مرتبط بودند محتوا از منابع لیبرال و محافظه کار را منتشر می کردند که همین امر نشان می دهد هدف آنها فقط پشتیبانی از یک حزب نبود بلکه عمیق تر کردن اختلافات حزبی و بیشتر کردن فضای دو قطبی سیاسی بود.

شبکه تازه کشف شده نشان می دهد چگونه کشورهای مختلف از پلتفرم های فناوری آمریکایی برای ایجاد اختلال استفاده می کنند و علاوه بر آن نشان دهنده تهدیدهایی جدی برای گسترش اخبار جعلی در سال آینده و هنگام برگزاری انتخابات ملی در آمریکا، هندوستان، مکزیک، اوکراین، پاکستان، تایوان و کشورهای دیگر است.

البته متا پلتفرمز به طور عمومی این شبکه حساب های کاربری چینی را به دولت این کشور متصل نکرد اما به طور دقیق نشان داد شبکه در این کشور تشکیل شده است.