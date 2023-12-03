گوگل پلی اپلیکیشن شناسایی کالاهای حامی رژیم صهیونیستی را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، حساب کاربری NoThanksBoycott@ در ایکس(توییتر سابق) تایید کرد اپلیکیشن NoThanks به دلیل متنی که توضیح می داد «با کمک این نرم افزار کاربر می تواند دریابد به کشتن کودکان در فلسطین کمک می کند یا خیر»، به طور موقت از گوگل پلی حذف شده است.

این اپ در ایکس نوشت: اپلیکیشن ما به دلیل همین جمله در پلی استور تعلیق شد. در آپدیت جدید این جمله حذف شده و پلی استور پس از بررسی آن را دوباره منتشر خواهد کرد.

این توییت حاوی اسکرین شات هایی بود که زیر آنها نوشته شده بود: به No Thanks خوش آمدید. ما اینجا می توانیم ببینیم آیا محصولی که در دست شما است از کشتن کودکان در فلسطین حمایت می کند یا خیر. فقط کافی است بارکد یا شماره سریال کالا را در قسمت جستجو اسکن کنید.

NoThanks در حالی در فروشگاه پلی استور عرضه شده که روز جمعه رژیم صهیونیستی دقایقی پس از اتمام آتش بس در نوار غزه، عملیات های جنگی را شروع و دلیل آن را شکستن آتش بس توسط حماس اعلام کرده است.

چند ساعت پس از پایان یافتن آتش بس اخباری مبنی بر کشته شدن ۱۰۹ نفر و زخمی شدن ده ها نفر در غزه در نتیجه حمله هوایی اعلام شد.

خالق اپ مذکور در ۷ نوامبر اعلام کرد نرم افزار به افراد کمک می کند دریابند کدام شرکت ها از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند. او در این باره نوشته بود. من یک توسعه دهنده نرم افزار فلسطینی هستم و اپلیکیشنی ساخته ام که در فرایند بایکوت به افراد کمک می کند. فقط کافی است کاربر بارکد یک محصول را اسکن کند. این اپ به زودی در اندروید و iOS منتشر خواهد شد.

تا ۲۹ نوامبر این برنامه بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده بود.