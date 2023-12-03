ترک تحصیل و رفتن به سوی فساد و تباهی/مادر در بستر مرگ پسرش را دید

به گزارش خبرنگار مهر، هرمان هسه نویسنده آلمانی یکی از چهرههای مطرح ادبیات جهان و برنده جایزه نوبل ادبیات است. این چهره شناخته شده ادبیات جهان که به فلسلفه علاقه ویژهای داشت، آثار متعددی را نوشته است که از آن جمله میتوان به «پیتر کامنسیند»، «زیر چرخ»، «گرترود»، «رسهالده»، «سیذارتا»، ««گرگ بیابان»، «دمیان»، «نارسیس و گلدموند»، «سفر به شرق» و «بازی با مهرههای شیشهای» اشاره کرد.
«آگوستوس» نیز از جمله آثار هرمان هسه است که درباره زندگی پسری به نام آگوستوس است که مادرش به هنگام تولد او، آرزو میکند که فرزندش محبوب همگان شود. الیزابت، زن بینوایی که در منطقه فقیرنشین زندگی میکند، درست زمانی که شوهرش را در یک سانحه از دست داده، پسری به دنیا میآورد که اسمش را آگوستوس میگذارد. این زن فقیر، همسایهای دارد بسیار مهربان که دیوار به دیوار اتاق الیزابت زندگی میکند. این مرد مرموز، به عنوان پدرخوانده آگوستوس در جشن تولد نوزاد شرکت میکند و بعد از پایان مراسم از الیزابت میخواهد که شب هنگام، زمانی که موسیقی آرامبخشی از اتاقش پخش میشود، یک آرزو کند. الیزابت برای انتخاب آرزویش دچار سردرگمی میشود، اما بالاخره آرزو میکند که فرزندش محبوب همه باشد.
آگوستوس سال به سال زیباتر و محبوبتر میشود و محبوبیتی جادویی پیدا میکند؛ طوری که هیچکس نمیتواند خطاها و ایرادها و رفتارهای بد او را ببیند. این مساله باعث ناراحتی الیزابت، یعنی مادر آگوستوس، میشود؛ ولی آگوستوس در برابر اعتراضهای مادرش با خشم و عصبانیت برخورد میکند تا اینکه تحمل مادر در برابر رفتارهای او به پایان میرسد و ….
در پروژه «از رمان تا نمایش» اقتباسی قابل توجه از این رمان انجام شده که با کارگردانی ایوب آقاخانی هنرمند رادیو و تئاتر در قالب نمایش رادیویی تولید و پخش شده است.
«آگوستوس» را محمدرضا قربانی برای رادیو تنظیم کرده و هنرمندانی که در قسمت سوم این نمایش رادیویی حضور دارند، به ترتیب ایفای نقش عبارتند از مجید حمزه، فریدون محرابی، مهین نصری، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، فریبا متخصص، علی میلانی، ایوب آقاخانی، امیر منوچهری.
احمد گنجی گویندگی «آگوستوس» را بر عهده دارد و نرگس موسیپور افکتور، علی حاجینوروزی صدابردار، مهتاب امینی تهیهکننده، دیگر عوامل این نمایش رادیویی هستند.
در قسمت سوم این نمایش رادیویی با مدت زمان ۳۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه، در پاریس جوزف نزد توماس و ماریان کار میکند که کارگاه مبلسازی دارند ولی ماریان از او خوشش نمیآید و سعی میکند نظر توماس را نسبت به جوزف عوض کند. هنگام شب آگوستوس به ملاقات توماس میآید و از او میخواهد بهترین مبلمان را برای او بسازند. ماریان تصمیم گرفته تا برنامهریزی کنند تا آگوستوس دخترشان مارگاریتا را به همسری انتخاب کند اما توماس میگوید که آگوستوس با وجود اینکه پولدار و شهرتمند است اما ثروت خود را از طریق کلاهبرداری و خیانت به دست آورده است.
توماس تصمیم میگیرد جوزف را برای تحقیق درباره گذشته و اصل و نسب آگوستوس انتخاب میکند. آگوستوس از مارگارت خواستگاری میکند اما صوفیا عمه مارگاریتا نیز از این اتفاق خوشش نمیآید زیرا معتقد است آگوستوس مشکوک است و ….
با هم سومین قسمت نمایش رادیویی «آگوستوس» را با هم بشنویم.
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