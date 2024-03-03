دختر جوانی که ۷۰۰ ساله است!/ رویاپردازی در حبس

به گزارش خبرنگار مهر، گونتر آیش نویسنده، نمایشنامهنویس و شاعر آلمانی متولد سال ۱۹۰۷ است که در سال ۱۹۷۲ و در ۶۵ سالگی درگذشت. وی آثار متعددی را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده و توانسته جایزه گئورگ بوشنر را دریافت کند.
نمایشنامه «دختران ویتربو» از جمله آثار آیش است که به دوران آلمان نازی میپردازد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان تئاتر و نمایشهایی رادیویی که در فعالیتهای رادیویی خود به سراغ آثار مطرح و تأثیرگذار ادبیات و ادبیات نمایشی جهان میرود و این آثار را در قالب نمایش رادیویی کارگردانی و به مخاطب ارائه میدهد، به سراغ نمایشنامه «دختران ویتربو» اثر گونتر آیش رفته و این اثر را در قالب نمایشنامه رادیویی کارگردانی کرده است.
نمایش رادیویی «دختران ویتربو» با ترجمه آشا شهیدی در ۳ قسمت تولید شده است.
بازیگران دومین قسمت این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند از علی میلانی، سیما خوشچشم، شیما جانقربان، نازنین مهیمنی، مرضیه صدرایی، شیرین سپهراد، فریدون محرابی، مونا صفی، نگین خواجهنصیر، فریبا طاهری، محسن بهرامی، مهین نصری.
نرگس موسیپور افکتور، رضا طاهری صدابردار و محمد مهاجر تهیهکننده نمایش رادیویی «دختران ویتربو» هستند.
در قسمت دوم نمایش رادیویی «دختران ویتربو» با مدتزمان ۲۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه، پدربزرگ با صدای آژیر برآشفته و از خواب بیدار میشود و گابریل با او بحث میکند. گابریل ناراحت است و به پدربزرگ میگوید که از همه متنفر است. وی میگوید که در عین جوانی احساس میکند که ۷۰ یا ۷۰۰ سالش است. وی که در زیرزمین خانم وینتر و از دست نازیها پنهان شده است هر روز را به درازای یک سال میداند. وی شروع به خیالبافی میکند. از طبق بالا صدای پا میآید و خانم وینتر به زیرزمین میآید. خانم وینتر پریشان است و به آنها میگوید که برایشان ماهی سفید به عنوان شام درست میکند.
خانم وینتر کارت پستالی از ریچارد و کلارا به دست پدربزرگ و گابریل میدهد. گابریل آرزو میکند که ای کاش او و پدربزرگ هم میتوانند سفر کنند و از این شرایط سخت خارج شوند.
گابریل آرزو میکند که دختران ویتربو که در گورستان زیرمینی گرفتار شدهاند، نجات پیدا کنند؛ داستانی که در یک مجله نوشته شده است. گابریل دوست دارد دختران این داستان از گورستان زیرزمینی نجات پیدا کنند.
پدربزرگ و گابریل شروع به خیالپردازی میکنند تا دختران ویتربوی داستان را نجات دهند و ….
با هم دومین قسمت نمایش رادیویی «دختران ویتربو» را بشنویم.
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