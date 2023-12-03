عباس جدیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط لیگ کشتی و باخت کشتیگیران به روسها گفت: زمانی که ما در کشتی حضور داشتیم همیشه روسها را شکست میدادیم الان نمیدانم چه اتفاقی افتاده که کشتی به این روز افتاده که در خاک ایران، کشتیگیران روس قدرت خودشان را به رخ کشتیگیران ایران دیکته میکنند.
وی گفت: من همه صحبتهایم را در مورد وضعیت کشتی در فضای مجازی مطرح کردم، از اینجا به بعد مسئولان و مردم باید در مورد کشتی صحبت کنند. تکلیف شرعی برعهده من بود که در مورد وضعیت کشتی هشدار بدهم و به هیچ عنوان هم قصد نداشتم از جملات نامرتبط استفاده کنم. مطمئناً با شرایط وخیمی که کشتی ایران دارد قطعاً در المپیک کار سختی پیش رو خواهیم داشت.
جدیدی خاطرنشان کرد: من هشدار را در مورد وضعیت کشتی دادم اما برخی افراد ناراحت شدند و متأسفانه انتقادپذیر نیستند و تابآوریشان کم است. این دوستان به قوه قضائیه پناه بردند که چرا از ما انتقاد کردند، این رفتار نشان دهنده ضعف آنهاست. مسوولان فدراسیون کشتی به جای اینکه به متن بپردازند به حواشی توجه میکنند و این شیوه و روش آنها شده است.
وی گفت: متأسفانه وقتی راه و روش مسوولان فدراسیون کشتی این گونه است که به جای حل مشکل صورت مساله را پاک و اگر کسی هم انتقاد کند به شدت آن را سرکوب میکنند، نتیجهاش همین میشود که کشتی به این حال و روز افتاده است. من نمیدانم تا کی باید دستخوش نمایشهای سیاسی باشیم. ماحصل همه این رفتارها نتایجی است که در فینال لیگ کشتی به دست آمد.
جدیدی تأکید کرد: کشتیگیران ما مفتضحانه جلوی روسها شکست خوردند. روش فدراسیون کشتی گمراه کردن افکار عمومی است که این ظلم بزرگی به جامعه کشتی است. شک نکنید کشتی ایران در المپیک با چالش روبه رو میشود، مگر کشورهای دیگر در خواب خرگوشی هستند یا آقایان فکر میکنند فقط خودشان به فکر ساختن کشتیگیر هستند و بقیه بیکار نشستند، اصلاً این طور نیست.
وی گفت: به مراتب کشورهای دیگر فنیتر، باقاعدهتر و به صورت علمی کار میکنند و بیشتر هم تمرین میکنند. مطمئن باشید آنها نتیجه بهتر از ما خواهند گرفت. مسابقات لیگ و نتایجی که به دست آمد زنگ خطر را برای مسئولان ورزش ایران به صدا درآورد و امیدوارم هر چه زودتر به فکر فضای بحران زده فدراسیون کشتی باشند.
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