به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که انتظار میرفت تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در بازیهای المپیک با کادر فنی ماههای اخیر راهی پاریس شود، پژمان درستکار سرمربی این تیم روز شنبه بدون اعلام دلیل خاصی از سمتش کناره گیری کرد تا محسن کاوه جایگزین او شود.
محسن کاوه امروز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: این سختترین پیشنهادی بود که با آن مواجه شدم. پژمان درستکار عزیز ماست اما به خاطر مشکلات خانوادگی بیشتر از این نتوانست تیم ملی را همراهی کند.
وی ادامه داد: به همین خاطر قرار شد من انجام وظیفه کنم و این مسئولیت را برعهده بگیرم. از امروز صبح برنامهریزی برای تیم را شروع کردیم. تا المپیک ۸ ماه دیگر زمان باقی مانده و کار سختی پیش رو داریم. امیدوارم بتوانیم با بهترین شکل تمرینات را ادامه دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که مسئولیت سنگینی برعهده گرفته و الان همه از کشتی آزاد توقع کسب مدال در المپیک را دارند، عنوان کرد: کار سخت است، ولی من از همه دوستان خواهش میکنم بار کشتی را سنگین نکنند.
محسن کاوه ادامه داد: ما همه تلاشمان را به کار میگیریم اما نباید فشار مضاعف به لحاظ روحی و روانی به کشتیگیران وارد کنیم. به هر حال همه علاقمند به کشتی هستند و دوست دارند در المپیک کشتیگیران بهترین نتیجه را کسب کنند اما توقع کسب مدال طلا بار روانی برای کشتیگیران ایجاد میکند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که باخت ملیپوشان در لیگ به روسها باعث نگرانی شده بود، عنوان کرد: من در مورد لیگ صحبت نمیکنم. تمام تلاشمان را به کار میبریم که شرایط بهتر شود.
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