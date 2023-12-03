برخورد قاطع با هرگونه اجرای نماهای خارج از عرف در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا شفیعی در سلسله نشست‌های رسانه‌ای روایت تحول شهرداری قم، با اشاره به برنامه‌های اجرایی و نظارتی در برخورد با تخلفات مربوط به نماهای غیر اسلامی _ ایرانی اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های قضائی و انتظامی نسبت به اخذ احکام مبنی بر برخورد قانونی با متخلفین اقدام شده که پس از صدور اخطاریه‌های قانونی نسبت به جلوگیری از فعالیت عمرانی و جمع‌آوری نمادهای مغایر با اصول و ضوابط معماری اسلامی ایرانی اقدام می‌شود.

وی مدیریت سیما و منظر شهری و اقدامات پیشگیرانه اجرایی صورت گرفته در احداث نماهای رومی در شهر قم را مورد توجه قرار داد و افزود: نقش نماها در معرفی هویت و فرهنگ یک شهر بسیار مؤثر است و این موضوع برای شهر قم به‌عنوان ام‌القری جهان اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین در سال‌های اخیر نیز تلاش فراوانی شده تا طراحی نمای بناها و ساختمانی شهری بر اساس مصوبات و ضوابط تعیین‌شده در کمیته نما و منظر شهری به‌صورت قانونی تسهیل گردد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با بیان اینکه در این خصوص معاونت شهرسازی و معماری به‌عنوان متولی مدیریت سیما و منظر شهری با تشکیل کمیته‌های نما در مناطق هشتگانه نسبت به ساماندهی نماها اقدام نظارت مؤثر را داشته و دارد، افزود: در این کمیته که بر اساس دستورالعمل‌های ساماندهی نماهای شهری تصمیم‌گیری می‌شود هرگونه احداث نما مغایر با ضوابط و اصول فرهنگ ایرانی و اسلامی تبیین شده ممنوع است و با متخلفین بر اساس قوانین مرتبط با ساخت‌وسازهای غیراصولی برخورد می‌گردد.

وی با تأکید بر اقدامات نظارتی و اجرایی شهرداری در این رابطه گفت: با توجه به حساسیت‌ها و جایگاه ویژه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شهر قم، ضمن تقدیر از اهتمام ویژه دادستان استان در این خصوص، با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های قضائی و انتظامی با تشکیل دو اکیپ ویژه به‌صورت شبانه‌روزی نسبت به برخورد قانونی با متخلفین با صدور اخطاریه و جلوگیری از فعالیت عمرانی و جمع‌آوری نمادهای مغایر با اصول و ضوابط معماری اسلامی ایرانی در سطح شهر بر اساس دستورات قضائی اقدام می‌شود که در سه‌ماهه گذشته علاوه بر جلوگیری از فعالیت برخی از متخلفین ساختمانی مرتبط با نمای شهری، تعداد چهار واحد مسکونی و تجاری نیز با پیگیری‌ها و صدور اخطارهای قانونی مالکین با تمکین از قانون نسبت به رفع تخلف و جمع‌آوری سازه‌های مربوطه اقدام نمودند.

شفیعی در پایان به نقش مهم مشارکت و همکاری عمومی و رعایت اصول و ضوابط شهری و حقوق شهروندی در کاهش حداقلی تخلفات شهری اشاره نموده و بر لزوم توجه همگانی را در حفظ ارزش‌ها و هویت دینی و ایرانی در معماری شهری تأکید کرد.