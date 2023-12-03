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کد مطلب 5956167
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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

تحصن دانشجویان دانشگاه ورمونت آمریکا در همبستگی با فلسطین

تحصن دانشجویان دانشگاه ورمونت آمریکا در همبستگی با فلسطین

دانشجویان دانشگاه ورمونت برای همبستگی با فلسطین در راهروهای دانشگاه تحصن کردند.

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