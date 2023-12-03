دریافت 8 MB کد مطلب 5956167 https://mehrnews.com/x33DJs ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶ کد مطلب 5956167 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶ تحصن دانشجویان دانشگاه ورمونت آمریکا در همبستگی با فلسطین دانشجویان دانشگاه ورمونت برای همبستگی با فلسطین در راهروهای دانشگاه تحصن کردند. کپی شد مطالب مرتبط دانشجوی ممتاز فلسطینی که در ۱۹ سالگی اسیر شد تشدید اختلافات بین سردمداران رژیم صهیونیستی گوگل پلی اپلیکیشن شناسایی کالاهای حامی رژیم صهیونیستی را حذف کرد جبهه مقاومت بیش از ۹۰مقر مهم ارتش اسرائیل را بمباران کرد حمایت ما از غزه و فلسطین مبتنی بر قانون اساسی است اسرای اسرائیل جز با توقف اشغالگری روی آزادی را نخواهند دید برچسبها مقاومت فلسطین ایالات متحده امریکا دانشگاه ها تحصن تظاهرات طوفان الاقصی
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