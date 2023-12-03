جبهه مقاومت بیش از ۹۰مقر مهم ارتش اسرائیل را بمباران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اباذر سالاری صبح یکشنبه در مراسم اولین یادواره شهید مدافع حرم هرمزگان «عبدالحمید سالاری» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: مردان خدا به میدان کار و زار رفتند و با شهادت شأن کار حسینی کردند تا زمانی که زنده ایم نمی‌توانیم قدران زحمات این بزرگواران باشیم.

سردار سالاری بیان داشت: از خداوند متعال می‌خواهیم که در دنیاوآخرت، شفاعت این عزیزان شامل حال همه ما شده و عاقبت بخیر و ختم به شهادت شود.

وی اذعان داشت: خداوند در سوره بقره می‌فرماید وَلاَ تَقُولُوا لِمَن یُقْتَل‌ُ فِی سَبِیل‌ِ اللَّه‌ِ أَمْوَ َت‌ُ بَل‌ْ أَحْیَآءٌ وَ لََکِن لآ تَشْعُرُون‌: و به آنها که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده نگویید! بلکه آنان زنده‌اند ولی شما نمی‌فهمید.

فرمانده سپاه امام سجاد «ع» هرمزگان بیان داشت: شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم از جمله «شهید علی سالاری»، باایثار و از جان گذشتگی، به جهاد فی سبیل الله رفتند.

وی ضمن بیان اینکه شهید ۷۰ تن از خاندانش را شفاعت می‌کند، ابراز داشت: شهدا در روز قیامت در کنار انبیا، علما و ائمه معصوم (ع) در دسته شفاعت کنندگان قرار دارند.

سردار سالاری گفت: همرزمان شهدا و افرادی که مشتاق شهادت هستند اما هنوز این توفیق بزرگ نصیب شأن نشده است، پس از مرگ با شهدا محشور خواهند شد.

فرمانده سپاه امام سجاد «ع» هرمزگان ابراز داشت: با توجه به تحولات دو ماه اخیر در فلسطین اشغالی، ملت ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و… شاهد حوادث ناگوار و قتل و عام قریب به ۱۵ هزار زن و کودک در نواره غزه بود در چنین شرایط دلخراشی جنگنده‌های آمریکایی با استفاده از ۹۰۰ تن مواد منفجره ساختمان‌های مسکونی و بیمارستان‌ها را بمباران کردند.

وی همچنین افزود: مردم مظلوم غزه در شرایط اسفناکی قرار داشتند و حتی نوزادان تازه متولد شده نیز جان سالم به در نمی‌بردند و با مشاهده چنین تصاویر دلخراشی، قلب‌های جهانیان مالامال ازاندوه شد.

اسرائیل فرزند نامشروع آمریکا است

سردار سالاری گفت: ۷۵ سال پیش، ارتش اسرائیل این سرزمین را به زور غصب و مردم مظلوم فلسطین را آواره کردند و تا قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهونیستی ادعا می‌کرد که موساد و شاباک قوی‌ترین شبکه اطلاعاتی دنیا و سازمان امنیت داخلی در اسرائیل دارد.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان تصریح کرد: بنا به ادعای رژیم صهونیستی که هیچ پرنده‌ای جرئت پرواز کردند در نزدیک مرزهای اسرائیل را هم نداشت. اما در ۷ اکتبر با آغاز عملیات طوفان الاقصی معادلات دشمن به هم ریخت و نیروهای حماس توانستند از مرزهای اسرائیل با موفقیت عبور کنند و ژنرال اسرائیلی را به گروگان بگیرند و ۱۰۰ نفر از نیروهای اسرائیلی را اسیر کردند.

سردار سالاری گفت: آنان ادعا می‌کردند که اسرائیل امن ترین نقطه دنیا و شرایط برای جذب سرمایه گذاران مطلوب است اما همان سرمایه گذاران با مشاهده چنین وضعیتی کشور را ترک کردند.

به گفته وی؛ با توجه به جنگ حماس و اسرائیل تمام مراکز، دانشگاه‌ها و فرودگاه در اسرائیل تعطیل شده است و شهروندان اسرائیلی بر علیه نتانیاهو شورش کردند واوضاع اسرائیل در چنین شرایطی بحرانی است.

وی عنوان کرد: جبهه مقاومت بیش از ۹۰ مقر مهم ارتش اسرائیل را مورد اصابت بمباران قرار دادند.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان در ادامه یادآور شد: کشتی اسرائیلی گلکسی لیدر توسط نیروهای انصارالله در سواحل یمن توقیف شد و نیروهای انصارالله پرچم فلسطین و یمن را روی عرشه آن برافراشتند و این ماجرا نشانده آن است که هیمنه آمریکا و اسرائیل در هم شکسته شد.

وی اذعان داشت: در جنگ حماس و اسرائیل که بیش از هزاران نفر انسان بیگناه به شهادت رسیدند حتی کنواسیون حقوق بشر و سازمان ملل نیز در مقابله با این جنایت سکوت کرد. قبول دارم که کشورهای مختلف جهان اعم از مردم پای کار آمدند اما دولت‌های مدعی حقوق بشر در برابر جنایت‌های آمریکا و اسرائیل اقدامی نکردند.

وی در پایان افزود: امروز محور مقاومت پیروزمندانه و با اقتدار در مقابل ظلم بایستد و با رژیم صهیونیستی و استکبار مبارزه کند و یک شکست غیر قابل ترمیم را برای رژیم صهیونیستی رقم بزند.