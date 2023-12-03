ارزش گذاری فلزات گرانبها در مشهد قابل انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا رجبی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که مدت‌ها مطرح است و بیش از یکسال و اندی پیگیر آن بودم، ارزش گذاری فلزات گران بها است که قبلاً فقط در بانک مرکزی این کار انجام می‌گرفت و همین موضوع باعث می‌شد که در حوزه صادرات طلا و جواهر ارزش گذاری ابتدا در بانک مرکزی انجام و سپس صادر شود و عملاً این بحث از گمرکات خراسان خارج می‌شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: موضوع دیگر نیز در بحث ارزش گذاری سنگ‌های قیمتی است که این سنگ‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود که خوشبختانه با مذاکراتی که اخیر سازمان صمت خراسان رضوی و معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت انجام شده، معاونت معادن و فرآوری مواد پذیرفت، ساز و کار ارزش گذاری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به استان خراسان رضوی تفویض شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مشغول مذاکرات هستیم تا سازوکار آن را فراهم سازیم و این در حالیست که با اجرای این موضوع، ارزش گذاری طلا و جواهرات و همچنین سنگ‌های قیمتی را در مشهد ارزش گذاری می‌شود و همچنین صادرات آن از شهرمان انجام خواهد شد.

رجبی ادامه داد: خوشبختانه ما در تولید ماشین آلات مرتبط با صنعت طلا و جواهر در استان خراسان و سایر استان‌های کشور تقریباً به یک حد قابل قبولی در این صنعت دست یافتیم و لازم به یادآوری است که طراحی آنها نیز توسط شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان انجام می‌شود که همین موضوع باعث رونق این صنعت می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم در حوزه ماشین سازی و ماشین ابزار حوزه تولیدی کار کنیم، آن زمان است که برای صادرات حوزه طلا و جواهرمی توانیم، ادعا داشته باشیم. به اعتقاد من تا زمانی که ماشین آلات ما وابسته به کشورهای دیگر باشد آنها همیشه چند قدم از ما جلوترند و اگر ما می‌خواهیم در حوزه و یا در صنف طلا، جواهر و نقره موفق شویم که ازظرفیت‌های خوبی برای توسعه بازار و صادرات برخوردار است، باید در حوزه ماشین آلات نیز ورود پیدا کنیم که خوشبختانه نمونه‌های خوبی در نمایشگاه در حوزه ساخت طلا و جواهر عرضه شده است و در طراحی آن نیز شاهد اتفاقات خوبی بودیم.

وی با اشاره به شرکت‌های خوبی که در مجموعه استان و مشهد شکل گرفته است، توضیح داد: این شرکت‌ها در حال ثبت برندهای خوبی هستند و به نظر من این شرکت‌ها توسعه برندینگ را در حوزه طلا و جواهرمی توانند به کارگیر بگیرند که این موضوع نیز اتفاق خوبی است که رخ داده است.

رجبی افزود: چندین نمونه خوب نیز در حال صادرات است که امیدوارم بتوانیم مشکل آنها را نیز مرتفع نمائیم. همچنین با توجه به ظرفیتی که در حوزه نقره وجود دارد و میزانی که نقره را می‌توانند به همراه خود ببرند نیز این مشکل باید به کمک اداره صمت و بانک مرکزی حل شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: به اعتقاد من هر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هم به نفع سرمایه‌گذار و همچنین به نفع اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد که این مهم است. در واقع اگر کسی می‌خواهد در حوزه طلا و جواهر سرمایه‌گذاری کند بهتراست که این سرمایه گذاری در حوزه تولید انجام شود تا هم ارزش پولش حفظ شود و همچنین به رونق کشور کمک کنند.