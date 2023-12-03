به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری در دیدار با آقای ثابت محمد سعید العباسی با تاکید بر اینکه کشور عراق اولویت بالایی را در سیاست‌های خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی دارد؛ گفت: نگاه و مواضع دولت، ملت و مرجعیت نسبت به موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حایز اهمیت است که مصداق آن را در مواضع بسیار نزدیک دو کشور در مورد جنگ غزه و موضوع فلسطین می‌توان مشاهده کرد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه شرایط دو کشور و منطقه، اهمیت و ضرورت روابط و همکاری‌های دفاعی امنیتی بین دو کشور را مضاعف می‌کند، افزود: معتقدیم همکاری‌های بین نیروهای مسلح دو کشور با وجود زمینه‌ها و ظرفیت‌های فراوان همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد و هر دو کشور می‌توانند از فعال‌سازی این ظرفیت‌ها بهره گیرند.

سرلشکر باقری تجربیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حوزه‌های تاکتیکی، راهبردی و فنی را بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند دانش، تجارب و قابلیت‌های خود را به نیروهای مسلح عراق انتقال دهند.

سرلشکر باقری در پایان نیز از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری تمرین امداد و نجات دریایی به صورت دوجانبه یا چند جانبه در خلیج فارس اعلام کرد.

وزیر دفاع عراق نیز در این دیدار گفت: مردم عراق با دیدگاه‌های مختلف سیاسی، اذعان به وعده الهی دارند و باور دارند در کنار ملت فلسطین بایستند.

ثابت محمد سعید العباسی با بیان اینکه در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از توانمندی و تجهیزات دفاعی، شاهد رشد فزاینده صنعت دفاعی ایران بودم.