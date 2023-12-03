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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

سرلشکر باقری در دیدار وزیر دفاع عراق:

همکاری‌های نیروهای مسلح دو کشور با نقطه مطلوب فاصله دارد

همکاری‌های نیروهای مسلح دو کشور با نقطه مطلوب فاصله دارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار وزیر دفاع کشور عراق گفت: معتقدیم همکاری‌های بین نیروهای مسلح دو کشور با وجود زمینه‌ها و ظرفیت‌های فراوان همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری در دیدار با آقای ثابت محمد سعید العباسی با تاکید بر اینکه کشور عراق اولویت بالایی را در سیاست‌های خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی دارد؛ گفت: نگاه و مواضع دولت، ملت و مرجعیت نسبت به موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حایز اهمیت است که مصداق آن را در مواضع بسیار نزدیک دو کشور در مورد جنگ غزه و موضوع فلسطین می‌توان مشاهده کرد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه شرایط دو کشور و منطقه، اهمیت و ضرورت روابط و همکاری‌های دفاعی امنیتی بین دو کشور را مضاعف می‌کند، افزود: معتقدیم همکاری‌های بین نیروهای مسلح دو کشور با وجود زمینه‌ها و ظرفیت‌های فراوان همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد و هر دو کشور می‌توانند از فعال‌سازی این ظرفیت‌ها بهره گیرند.

سرلشکر باقری تجربیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حوزه‌های تاکتیکی، راهبردی و فنی را بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند دانش، تجارب و قابلیت‌های خود را به نیروهای مسلح عراق انتقال دهند.

سرلشکر باقری در پایان نیز از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری تمرین امداد و نجات دریایی به صورت دوجانبه یا چند جانبه در خلیج فارس اعلام کرد.

وزیر دفاع عراق نیز در این دیدار گفت: مردم عراق با دیدگاه‌های مختلف سیاسی، اذعان به وعده الهی دارند و باور دارند در کنار ملت فلسطین بایستند.

ثابت محمد سعید العباسی با بیان اینکه در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از توانمندی و تجهیزات دفاعی، شاهد رشد فزاینده صنعت دفاعی ایران بودم.

کد مطلب 5956382
هادی رضایی

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