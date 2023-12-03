  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

مهر گزارش می‌دهد؛

گلایه دانش آموزان متوسطه دوم از کارگروه مقابله با آلودگی هوا

گلایه دانش آموزان متوسطه دوم از کارگروه مقابله با آلودگی هوا

غیر حضوری شدن مدارس و مستثنی شدن دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از تعطیلی مدارس و آنلاین شدن کلاس‌ها گلایه این دانش آموزان و خانواده‌های آنها را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس تهران فردا برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه غیر حضوری شد البته فقط مقطع ابتدایی و متوسطه اول!

بر اساس کمیته اضطرار آلودگی هوا با توجه به تشدید آلودگی هوا دوشنبه مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و مقطع متوسطه اول شهرستان‌های استان تهران به غیر از فیروزکوه غیر حضوری است.

وضعیت هوای تهران طی روزهای اخیر در شرایط نارنجی و قرمز بوده و غلظت ذرات معلق افزایش یافته است. همچنین بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی شرایط پایداری جو تا پایان هفته ادامه دارد و حتی وضعیت آلودگی هوا تشدید می‌شود.

غیر حضوری شدن مدارس و مستثنی شدن دانش آموزان مقطعه متوسطه دوم از تعطیلی مدارس و آنلاین نشدن کلاس‌ها گلایه این دانش آموزان و خانواده‌های آنها را به همراه داشته است.

دانش آموزان مقطع دوم متوسطه تهران می‌گویند مگر ما آبشش داریم! برخی خانواده‌ها هم می‌گویند فرق کلاس نهمی و دهمی فقط یک سال است و چرا فرزندانشان در این شرایط آلودگی باید به مدرسه روند.

از طرفی برخی از خانواده‌ها به خواسته خود و میل دانش آموز آنها را جهت حفظ سلامتی به مدرسه نفرستاده‌اند و این موضوع بی نظمی‌هایی هم در کلاس‌ها به همراه داشته است. عده‌ای از دانش آموزان هم می‌گویند معلمان از آنجایی که همه دانش آموزان حاضر نیستند درس‌های اصلی و نکات کلیدی را تدریس نمی‌کنند.

کد مطلب 5956383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      140 8
      پاسخ
      اگه زحمتی نیست مقطع دوم متوسطه را تعطیل کنید چون اوناهم شش دارن نه آبشش کمی فکر کنید با سلامتی بچه های مردم بازی نکنین
      • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
        6 2
        مگه سیل اومده که به آبشش نیاز داشته باشیم، دودشش باید داشته باشیم که نداریم. 🤔
    • ممد JP ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      133 7
      پاسخ
      صدای ما به کجا میرسه . مگه فرق ریه های ما با متوسطه اول چه فرقی داره اگر هم سیستم ایمنی بدن ما مورد خسارت قرار بگیره کسی هست جواب بده ؟
      • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        12 62
        ممد جان بهش میگن گروه های حساس کودکان و سالخوردگان شامل شما نمیشه
    • محمد JP ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      39 2
      پاسخ
      با این تفاوت بنظر شما چرا تعطیل نمی‌کنند دانش آموزان پیاده به مدرسه می‌روند و هوای آلوده استشمام می‌کنند و موجب درگیری ریه و سرطان برای آنها خواهد شد اگه بخواهد با ماشین بروند ماشین های اکثر جا ها فرسوده و موجب آلودگی هوا می‌شود چه چیزی رایگان تر از آلوده شدن ریه بچه
    • No IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      103 4
      پاسخ
      لطفاً تعطیل کنید
    • مهدی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      106 4
      پاسخ
      این عدالت نیست
    • کامران IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      34 1
      پاسخ
      کرج هم همین وضعه
    • Mm IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      لطفا متوسطه دوم هم تعطیل کنید فرق ما با بقیه ادما چیه اگه تعطیل می کنید همه پایه هارو تعطیل کنید اگر هم تعطیل نمی کنید همه پایه اارو تعطیل نکنید
    • حسین IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      67 2
      پاسخ
      #متوسطه_دوم_را_تعطیل_کنید
    • مریم IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      57 2
      پاسخ
      مگه دبیرستانی هاریه ندارند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟حتمالابدماباابشش نفس میکشیم
    • AE ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      59 3
      پاسخ
      نمیدونم با چ زبونی بگم ولی واقعا ما دبیرستانی ها هم ادمیم و فرق آنچنانی با متوسطه اول نداره اگه نگاه کنید بیایید بیرون می‌بینید که بچه ها دارن تلف میشن امردز فقط چند نفر از هوش رفتن
    • محمد میرزایی IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      28 1
      پاسخ
      سلام خدمت کمیته اظطراری الودگی هوا و اموزش پرورش یک سوال داشتم فرق ما که دوره دوم هستیم با متوسطه اول چه فرقی دارد الودگی هوای تهران زیاد شده و همکارانتون میگفتن تا شنبه هفته دیگه ادامه دارد ازتون خواهش میکنم ماهم تعطیل کنین من امروز که در مدرسه حضور داشتم تعدادی از بچه های مدرسمون به خاطر الودگی هو
    • RO ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      49 4
      پاسخ
      امروز هوا بسیار آلوده بود.و همه کلاس دچار سردرد و حالت تهوع شده اند از طرفی کمیته مارو تعطیل نمی‌کنند ما چرا باید تحت تصمیمات اشتباه دچار مشکل شویم
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      40 1
      پاسخ
      نمیخوام گله یه شکایت کنم ولی تفاوت ما با نهمی ها فقط فقط یک سال خواهشا ما تعطیل کنید خیلی ممنون
    • Abolfazl IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      25 1
      پاسخ
      واقعا حیف که داریم درس میخونیم مگر ما شش نداریم ماله مگه اب شش کله مدرسه به سرفه افتاده بودن این نیست حق ما مریض شدیم کی جواب گو ست ما اعتراض. داریم
    • متین IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      38 1
      پاسخ
      واقعا وضعیت خجالت آور است در مدرسه ما بیشتر دانشداموزان بخاطر مشکل تنفسی غیبت دارند معلم ها و دانش آموزان از این وضعیت کلافه اند لطفا با جان دانش آموزان بازی نکنید دانش آموزان متوسطه دوم چه گناهی دارند یا چه تفاوتی با دانش آموز کلاس نهمی دارند
    • Zzzzzz IN ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      40 2
      پاسخ
      ما که نمیتونیم کاری کنیم حداقل شما یه کاری کنید بخدا صبح رفتم مدرسه الان دارم از سر درد میمیرم
    • متین IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      40 2
      پاسخ
      لطفا پیگیری کنید ما دستمان به جایی نمی‌رسد به خدا من امروز گلوم از صبح میسوزه تنگی نفس و سرگیجه دارم متوسطه دوم هستم توروخدا پیگیری کنید
    • زهرا IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      32 1
      پاسخ
      اونوقت شهرای دیگه مثل اصفهان متوسطه دومشون امتحان نهایی ندارن ؟ قبول کنید آلودس هوا و خطرناکه برای همه
    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      31 0
      پاسخ
      سلام من یه سوالی داشتم واقعا وقتی که آلودگی هوا تو این هفته روز به روز داره بدتر میشه به نظرتون نباید متوسطه دوم و دانشگاه تعطیل بشه خواهشا تعطیل کنید
    • ساراکاظمی IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      58 1
      پاسخ
      دانش آموز دبیرستانی هم شش داره اونم خفه میشه اونم سردرد میگیره سلامتی فدای درس ،آخرش هم سهمیه داران عزیز صدرنشین ماراتن ناعادلانه کنکورهستن،
      • AE ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        29 2
        به شدت حق
    • ربات IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      34 1
      پاسخ
      متوسطه های دوم چون نتوسطه دوم هستند سیستم ضد الودگی دارن😂🖤
    • P IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      20 1
      پاسخ
      البرز هم در همین وضعیت قرار داره خواهشا پیگیری کنید متوسطه دوم تعطیل بشه
    • زهرا IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      29 0
      پاسخ
      نمیبینید الودگی هوا چقدر تشدید کرده فقط متوسطه اول آدمه ببخشید یعنی اونا نفس میکشن ما نمیکشیم بابا جمع کنید دیگه چه برنامه ریزی
    • ناشناس IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      24 0
      پاسخ
      بنده با این که دبیرستانی‌ نیستم ولی واقعا درک میکنم مگه بچه های دهم تا دوزادهم توی آب زندگی میکنن؟
    • ... IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      27 1
      پاسخ
      واقعا بی عدالتی مگه ما هم بدن نداریم مگه ریه نداریم
    • .... IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      23 0
      پاسخ
      مگه متوسطه دوم آپشن تصویه هوا دارن که تعطیل نمیکنین؟ کل تهران و دود برداشته
      • رسول RO ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
        0 0
        واقعا درست می گید تو خونه داریم خفه میشیم اول صبح بچه هارو می کشید بیرون
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      17 1
      پاسخ
      سلام ما از تعطیلی بدمون نمی اد ولی واقعا سرمون صبح که می ریم مدرسه از درد داره می ترکه واقعا سلامت ما مهم نیست باید دانش اموزی باشه تا روند اموزش صورت بگیره
    • محمد IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      21 0
      پاسخ
      بخدا آبشش هم داشته باشیم خفه میشیم ما خاکشش داریم
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      21 0
      پاسخ
      راست میگه مگه آبشش داریم ما بین متوسطه دوم هم بیمار زیاده.
    • علی US ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      15 0
      پاسخ
      تعطیل کنید
    • Mahdo IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      16 0
      پاسخ
      ما آب شش نداریم داخل آب هم نیستیم همون جوری که همه تنفس میکنن ما هم تنفس میکنیم برا اونا ضرر داره برا ما نداه واقعا عقل کسی که تعطیلی هارو تایین میکنه موندم
    • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      17 0
      پاسخ
      بیشتر از دوهفته هست به خاطر آلودگی هوا پسرم یک روز در میون نمبتونه مدرسه بره وسرفه هاش قطع نمیشه همش سردرده وفشارش بالا میره انواع متخصص بردیم و همه به این نتیجه رسیدن که به خاطر آلودگیه هواست،،نه به فکر کهنسال هستید نه جوان ..متوسطه دوم مگه ریه نداره .سلامتیشون واجب تره یا فیلسوف شدنشون؟؟
    • زهره IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      18 0
      پاسخ
      مگه ما آبشش داریم که مارو تعطیل نمیکنید این چه وضعیه
    • مریم IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      14 0
      پاسخ
      متوسطه دوم را تا اخر هفته چرا تعطیل نمی کنید
    • مهدی AE ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      14 0
      پاسخ
      لطفاً تعطیل کنید
    • فاطمه IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      15 0
      پاسخ
      واسه ما خوزستانیا بارون بسیار شدید اومد همه جوی های آب و همه جا پر از آب شد به قول خودم سیل اومد دیگه همه رو تعطیل کردن جز دانشگاه درحالی که تو دانشگاه آنقدر آب جمع شده بود که قایق نیاز بود همه زیرپتو خواب بودن ما پاشدیم رفتیم دانشگاه
    • رسول RO ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      13 0
      پاسخ
      چرا مقطع دوم دبیرستان رو تعطیل نمی کنن فردا بچه هامون مریض بشن رسبدگی می کنن
    • پارسا IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      آقا ی سوال فرق ۷تا۱۲ چیه یا همون متوسطه اول تا دوم آقا ما هم آدمیمم منی ک مشکل تنفسی دارم با این آلودگی هوا دارم میمیرم ت خونه پنجره باز نیست بعد باید بریم مدرسه آخه ماهم ریه دارم ن خاک ریه ب حضرت عباس
    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      8 0
      پاسخ
      واقعا چرا دبیرستانی هارو تعطیل نمیکنین مگ ما ادم نیستیم
    • محمد IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      اقا تعطیل کنید ما منظوریمون این نیست که الان خوش بگذرونیم تو خونه ما تو مدرسه خفه میشیم بابا من همش سرگیجه دارم تو مدرسه.متوسطه دوم مگه دود شش دارن؟ بچه های خودتان متوسطه دوم باشند باز هم میگویید بروید؟دود شش داریم؟
    • ناشناس IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      8 0
      پاسخ
      تورو خدا این متوسط دوم تعطیل کنید به خدا سلامتیمون مهمتر میرم مدرسه از سردرد شدید میمیرم. پس این عدالت کجاست😭😭😭
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      بله واقعاً مگه مقطع متوسطه دوم ریه ندارن؟آخه چرا همیشه وهمه جا باید فرق گذاشته بشه.سلامتی برای تمام سنین واجبه
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      5 0
      پاسخ
      فرق کلاس نهمی با یه دهمی چیه ریه ما با اونا چه فرقی داره که تعطیل میسن مل نمیشیم یه سراسری تعطیل کنین یا فقط اونا رو تعطیل نکین لطفا پیگیری کنید یعنی چی #تمام_مقاطع_تعطیل_شوندددددد
    • آقاسید IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      لطفا تعطیل کنین ماهم با شش تنفس میکنیم
    • محمد AE ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      آخه می دونین جالبه که حتی ممکنه بین نهمی ها و دهمی ها یک سال هم تفاوت سنی نباشه مثلا تاربخ تولد یکی شهریور ۸۷ ، یکی دیگه مهر۸۷ اون نیمه اوله کلاس دهمه ، اون یکی نیمه دومه کلاس نهم😂
    • محمد پارسا کروبی IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      2 1
      پاسخ
      چرا ما نباید تعطیل باشیم من آسم دارم نمیتونم نفس بکشم ولی باید برم مدرسه چون اگر نرم از درس عقب می افتم
    • IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      من از صبح که رفتم مدرسه سردرد شدید دارم و بی حالم اونوقت با این وضعیت فکر می کنید گیرایی درسی ما بدبختا خیلی خوبه؟ به خدا که ظلمه
    • مملی IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      کاملا درست گفتند امروز نصف کلاس ما حاضر نبودند
    • بردیا IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      با سلام به آقای نوری و افضلی لطفا بچه های متوسطه ی دوم رو هم تعطیل کنید مشکل شما با ما چیه اگر بچه حواسش نباشه از راه دهان اکسیژن دریافت کنند آن دانش آموز مواجعه می شه با بیماری ها ی تنفسی وکلی خرج بر دست والدین
    • دانش آموز مملکت IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      مرسی که صدامونو شنیدی:]
    • نگین IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      7 0
      پاسخ
      چرا تعطیل نمیکنید من از صبح که رفتم مدرسه سوزش گلو و سر درد دارم البته نباید توقع داشت صدای ما به جایی برسه
    • وحید IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      3 0
      پاسخ
      مرسی که به فکر ما هستید... 🙏
    • hhg IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      ریه های ما مگه جهش یافتست ما داریم اینجا زحمت میکشیم
    • امیر IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      مگه ما دود شش داریم که مارو تو این فاجعه می‌فرستید بیرون من از دوسال پیشم ضعیف تر شدم
    • علی IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      5 0
      پاسخ
      خانم خبرنگار اگر میتونید صدای ما رو به مسئولین برسانید با تشکر از طرف تمامیه دبیرستانی ها
    • مرضیه IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      7 0
      پاسخ
      استاندار بزرگوار سلام-میخواستم بپرسم آیا مقطع متوسطه دوم با شش تنفس نمی کنند؟خواهش داریم فکری هم بحال مقطع تحصیلی متوسطه دوم کنید.مهرتان را سپاس ای بزرگوار-اجرتان با شهدا
    • محمد IR ۰۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      6 0
      پاسخ
      خدا از تون نگذره که صد نوع مریضی ریه ای میدید به ما
    • IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 1
      پاسخ
      سلام مشهد اینقدر آلودگی را با حجم بالا اعلام می‌کنند ولی تعطیلی خبری نیست یعنی ریه های دبستانی ها در مشهد فولادی هست
    • F IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      آقا تعطیل کنید.داریم خفه میشیم. اگه سلامتی نداشته باشیم درسم نمی تونیم بخونیم.تهران دیده نمیشه. نباید تبعیض بین ابتدایی و متوسطه دوم باشه مگه ما شش نداریم؟ تعطیل کنید.
    • Fati AE ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      باید حتما خفه شیم تا باور کنید ما هم آدمیم
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      3 1
      پاسخ
      نه متوسطه اول و نه متوسطه دوم را تعطیل نکردند طوری نیست انگار از ششم به بعد برای ما دنیا آب شش گذاشته
    • Donya IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام خواهشا متوسطه دوم رو هم تعطیل کنید امروز گلوم خیلی درد گرفت . بچه های شما که دبیرستانی هستند بازم میفرستید مدرسه برای همتون متاسفم هم آموزش و پرورش هم استاندار تهران
    • Donya IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      درضمن چه جوریه که اصفهانی ها از درساشون عقب نمیمونن ولی ما تهرانی ها عقب میمونیم؟ اصفهان کل مقاطع تعطیل شد اونا مگه امتحان ندارن؟؟؟
      • مادر IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
        0 0
        به ولله حقه. اونا که از درس عقب نمی مونن.فقط ما از درسا عقب می مو نیم.. خدارو شکر دیگه چیزی هم به عنوان سلامتی در میون نیست.
    • ت IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      واقعا براتون متاسفم حتی برای نفس کشیدن هم بین متوسطه دوم و ابتدایی تبئیض قائل می‌شوید. اگر بچه های خودتون م بود می زاشتین برن مدرسه تو این هوا. فقط تاسف بر شما بیاد ....
    • محمد IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تعطیل کنید دیگه الان چی شد
    • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      بخدا ما نهمی هاو متوسطه اول تعطیل نیستم شایع شده
    • ........ IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      اداره آموزش و پرورش گرامی یه سوال دارم آیا ریه های ما دبیرستانیا از فولاده که همه پایه ها به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشن به جز ما ؟ اگه برای منی که آسم دارم و پیاده به مدرسه رفت آمد میکنم اتفاقی بیفته شما جوابگو هستید ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها