گلایه دانش آموزان متوسطه دوم از کارگروه مقابله با آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، مدارس تهران فردا برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه غیر حضوری شد البته فقط مقطع ابتدایی و متوسطه اول!

بر اساس کمیته اضطرار آلودگی هوا با توجه به تشدید آلودگی هوا دوشنبه مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و مقطع متوسطه اول شهرستان‌های استان تهران به غیر از فیروزکوه غیر حضوری است.

وضعیت هوای تهران طی روزهای اخیر در شرایط نارنجی و قرمز بوده و غلظت ذرات معلق افزایش یافته است. همچنین بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی شرایط پایداری جو تا پایان هفته ادامه دارد و حتی وضعیت آلودگی هوا تشدید می‌شود.

غیر حضوری شدن مدارس و مستثنی شدن دانش آموزان مقطعه متوسطه دوم از تعطیلی مدارس و آنلاین نشدن کلاس‌ها گلایه این دانش آموزان و خانواده‌های آنها را به همراه داشته است.

دانش آموزان مقطع دوم متوسطه تهران می‌گویند مگر ما آبشش داریم! برخی خانواده‌ها هم می‌گویند فرق کلاس نهمی و دهمی فقط یک سال است و چرا فرزندانشان در این شرایط آلودگی باید به مدرسه روند.

از طرفی برخی از خانواده‌ها به خواسته خود و میل دانش آموز آنها را جهت حفظ سلامتی به مدرسه نفرستاده‌اند و این موضوع بی نظمی‌هایی هم در کلاس‌ها به همراه داشته است. عده‌ای از دانش آموزان هم می‌گویند معلمان از آنجایی که همه دانش آموزان حاضر نیستند درس‌های اصلی و نکات کلیدی را تدریس نمی‌کنند.