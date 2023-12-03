هنر اگر واقعا اسلامی باشد معجزه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی همه ظرفیتهای نظام مقدس اسلامی در اختیار مساجد و کانونهای فرهنگی – هنری قرار گرفته که باید برای آنها برنامهریزی داشته باشیم.
وی عنوان کرد: استان خوزستان پر ظرفیت است اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم. مأموریتهای تدوین شده اگر در کنار سایر مأموریت دستگاهها، خط مقدم شکل گرفتن مساجد تراز باشد. نقطه مطلوب تربیت جوان مؤمن انقلابی پای کار انقلاب است.
نماینده ولی فقیه در خوزستان تأکید کرد: مساجد اگر به معنای واقعی کلمه تراز شکل بگیرد خیلی از مشکلات حل میشود. هر مسجدی که امام جماعت موفقی داشته باشد، غالباً مشکل ندارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی - هنری مساجد خوزستان با اشاره به مسأله پشتیبانی، گفت: یکی از نکات که در فعال کردن مساجد دنبال میشود، خانه عالم است.
امام جمعه اهواز عنوان کرد: هنر اگر به معنای کلمه اسلامی باشد بی شک معجزه میکند چرا که یک حرکت هنری کار ۱۰۰ منبر را انجام میدهد و بر این اساس باید به هنرمندانی که در این تراز هستند، توجه کرد.
نظر شما