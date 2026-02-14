به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در مراسم یادواره شهدای بخش خضرآباد شهرستان اشکذر، با گرامیداشت مقام شامخ شهدا، گفت: زنده نگهداشتن یاد شهدا، زنده نگهداشتن هویت، امنیت و عزت این ملت است. شهدای ما شمعهای بیافول انقلاب اسلامی و ستارگان درخشان هدایت ملت ایران هستند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: شهدا زندهاند و آثار وجودی آنان تا زمانی که این عالم برقرار است، در جامعه اثرگذار خواهد بود. اگر شهدا احساس مسئولیت نمیکردند و برای دفاع از دین، کشور و ناموس مردم به میدان نمیآمدند، امروز نه از عزت خبری بود و نه از استقلال خبر بود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مکتب عاشورا در تربیت شهدا تصریح کرد: شهدای ما در حقیقت عاشورا را در عصر جدید زنده کردند و دین خدا را احیا نمودند. انقلاب اسلامی به برکت امام راحل(ره) و خون شهدا به ثمر نشست و ملت ایران از استبداد و سلطه نجات یافت.
جوکار با گرامیداشت ایامالله دهه فجر و چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ما در دورانی زندگی میکنیم که دشمن با همه توان به میدان آمده است، اما تجربه تاریخ نشان داده ملتهایی که قهرمانان بزرگ و شهدا ندارند، محکوم به ذلت و سلطهپذیری هستند؛ در حالی که ملت ایران به برکت شهدا، همواره سرافراز مانده است.
وی با تأکید بر نقش مردم در قدرت ملی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند قدرت ملی یعنی حضور مردم، آنچه به ما عزت میبخشد، حضور آگاهانه و بصیرتمند مردم در صحنه است؛ همان حضوری که در دوران دفاع مقدس، در مقابله با فتنهها و در راهپیماییهای بزرگ از جمله ۲۲ بهمن به نمایش گذاشته شد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدیدات دشمنان اظهار داشت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانانشان در طول سالهای گذشته بارها در برابر این ملت شکست خوردهاند. امروز جمهوری اسلامی اشراف کامل بر میدان دارد و دشمن باید بداند هرگونه خطای محاسباتی، پاسخ قاطع و پشیمانکنندهای به دنبال خواهد داشت.
وی نقش ولایت فقیه را عامل اصلی عبور کشور از بحرانها دانست و گفت: در سختترین شرایط، این رهبری حکیمانه ولیفقیه است که کشور را از گردنههای خطرناک عبور میدهد. امام راحل(ره) فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به کشور نرسد و امروز مصداق روشن این سخن را شاهد هستیم.
جوکار با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: مشکلات را انکار نمیکنیم، اما امروز کشور در شرایط جنگ احزاب قرار دارد؛ آزمونی الهی که ملت ایران بار دیگر با صبر، بصیرت و استقامت از آن سربلند بیرون خواهد آمد.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت گفت: به یاری خداوند متعال، انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ملت ایران با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، محکمتر و راسختر از گذشته در مسیر حق حرکت خواهند کرد و پاسخهای دندانشکنی به دشمنان داده خواهد شد.
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